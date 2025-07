Amanda Moncada revela cómo llegó a TikTok: “Creo que soy la abuelita tiktokera”

Amanda Moncada es una reconocida empresaria costarricense de la moda. Fotografía: Instagram Amanda Moncada. (Cortesía Amanda Moncada, Cortesía Amanda Moncada/Cortesía Amanda Moncada)

Amanda Moncada le saca el jugo a su vida a pesar de que el diagnóstico de cáncer que recibió en el 2022 le quiso apagar su sonrisa.

LEA MÁS: A Amanda Moncada ni el cáncer le apagó la sonrisa y narra la lucha que jamás pensó que daría

A sus 78 años, ella no solo sigue siendo una de las empresarias de la moda más conocidas del país, sino que gana bastante terreno en el mundo de los “tiktokers”.

Su incursión en TikTok se dio en el 2020 durante la pandemia del covid-19 y actualmente, es una de sus principales vitrinas para promocionar su negocio de moda.

“Todo salió del aburrimiento (su debut en TikTok). Nosotros tan activos y nos meten en una casa y no podíamos ni ver a la familia por protección. Esos tiempos los pasé solo con una muchacha que trabajaba conmigo y con la computadora y los teléfonos. Comencé a entretenerme, a ver TikTok y a aprender a hacer cosas sencillas, sin complicación, y eso me empujó (a tener su propio perfil)”, explicó Moncada a La Teja.

Doña Amanda habló sobre eso en una entrevista que dio a este medio hace unos días en el que habló sobre cómo afronta su proceso de cáncer cerebral y pulmonar.

LEA MÁS: Amanda Moncada en su cumpleaños: “Voy que me vuela la bata para los 100 años”

Explicó que comenzó a hacer tiktoks con sus nietos y que al puro principio les tenía que ofrecer plata para que salieran con ella. Ya después, ella le agarró confianza a la red social y ahora más bien, la usa para promocionar su tienda virtual.

Amanda Moncada tiene poquito más de 50 mil seguidores en TikTok. Fotografía: Captura TikTok Amanda Moncada. (TikTok/TikTok)

“Creo que soy la abuelita tiktokera porque verdaderamente comencé a hacer ‘tiktoks’ con mis nietos. Les tenía que pagar para que bailaran conmigo. Me acuerdo que le ofrecí 50 dólares (unos 25 mil colones) a mi nieto para que hiciera un tiktok conmigo y seguro me veía como extraterrestre”, confesó Moncada.

Como ella es tan feliz haciendo esos videos, nadie le dice nada. “Hoy en día creo que a ellos (sus nietos) les hace gracia. Ni ellos, ni mis hijas me dicen nada”, dijo doña Amanda.

En un principio, su perfil de TikTok era más para el vacilón, pero agarró tanta fuerza que tras las decisiones que tomó con sus negocios por la pandemia, empezó a usar esa plataforma como “tienda virtual”.

“Hice una reingeniería de mi negocio porque todo está cambiando violentamente y parte de eso es mi incursión en las redes y principalmente en TikTok, que fue durante la pandemia. Los que entramos no nos dimos cuenta que eso se iba a volver tan importante en las redes porque las plataformas son grupos de poder y estar en una plataforma como TikTok y tenerla adelantada es una cosa que te ayuda porque sirve para el negocio”, afirmó.

LEA MÁS: Amanda Moncada sufrió una caída y se fracturó y asegura que fue por “portase mal”

La vez que doña Amanda nos habló sobre ese tema también nos dijo que estaba bien de salud gracias a un medicamento que está tomando y mencionó que, aunque no ha tocado la campana, su enfermedad la tienen bien controlada.

Amanda Moncada lleva casi cinco años en TikTok

“Yo estoy con muy buena salud, me siento bien; pero sí soy muy clara, lo tengo muy claro: hay que vivir un día al tiempo. No me han sonado la campana porque sigo en tratamiento, y eso lo tengo así, muy claro. Cada vez que voy al hospital, la doctora me dice: ‘Está mejor’. Entonces, antes de todo, yo me siento bien, que para mí es lo principal, por eso es que hago los TikTok y soy tan activa”, nos había contado.