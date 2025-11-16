Ana Gabriel causa gracia en Costa Rica al revelar por qué no le gusta la cerveza

La cantante Ana Gabriel causó gracia entre los asistentes a su concierto de este sábado en Parque Viva al revelar por qué no le gusta la cerveza.

Ana Gabriel en su concierto en Parque Viva. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

Cerca de 40 minutos después de iniciado su show, la estrella mexicana le empezó a preguntar a la gente cómo se estaba calentando.

La pregunta surgió al confesarse sorprendida por el frío y la lluvia que la recibió a su llegada a Costa Rica.

Muchos alzaron sus latas de cerveza, lo que dio pie a la confesión de la intérprete de “Luna”.

“No me gusta (la cerveza) porque me dan ganas de ir mucho al baño”, dijo Ana Gabriel.

La cantante inició su concierto a las 7 de la noche frente a un público al que no le importó el tiempo lluvioso que los acompañó durante la espera a que la artista saliera a escena.

Ana Gabriel se presentó en Costa Rica con su gira “Claro Luna” y como parte del agradecimiento con el público tico, estrenó el video musical de su más reciente canción “Luna azul”.