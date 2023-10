¿Andaba el doctor Rodrigo Marín en el Caribe Sur con su exnovia tras terminar con Fabiola Herra?

El doctor Rodrigo Marín y Rebeca Bonilla fueron novios en octubre de 2021, después que él terminara con Fabiola Herra.

El domingo anterior les dimos a conocer la noticia de que la periodista Fabiola Herra nos confirmó que está nuevamente soltera tras terminar su relación amorosa, una vez más, con el doctor Rodrigo Marín.

Según nos dijo la presentadora de canal 8, las únicas dueñas de su corazón son sus hijas y ya llevaba “varios meses” soltera.

Justo horas después se esparció el rumor en redes sociales que el epidemiólogo cubano estaba en el Caribe sur muy bien acompañado y que, supuestamente, andaba con su exnovia Rebeca Bonilla. La misma con la que había andado en octubre de 2021 cuando terminó la primera vez con Herra.

Dicho chisme agarró fuerza cuando el funcionario del Ministerio de Salud publicó que estaba hospedado en un reconocido hotel todo incluido de Puerto Viejo de Limón, y la exreina de belleza también compartió una foto suya y etiquetó el mismo hotel.

Rebeca Bonilla estuvo el fin de semana anterior en Puerto Viejo de Limón, pero con su actual novio.

Conversamos con Rebeca para saber si eran ciertos estos rumores y más bien nos aclaró que fue una simple coincidencia que estuvieran en el mismo lugar el pasado fin de semana y que desde hace dos años no tiene contacto con él.

“Yo no tengo ninguna relación con el doctor desde que terminamos y tengo dos años casi ya con mi actual pareja. Lo único que sucedió fue que coincidimos en el hotel por un lapso de minutos, nada relevante”, aclaró.

Rebeca Bonilla compartió en su cuenta de Instagram esta foto para comprobar que otro hombre la tiene enamorada.

Rebeca, quien es tica de nacimiento, pero nicaragüense de corazón, pues vivió durante 22 años con su familia allí, además mencionó que la noticia debería ser que ella está felizmente enamorada, aunque no nos quiso dar mayores detalles de su actual pareja, pues ahora prefiere mantener su relación un poco alejada de las redes sociales.

“En dado caso, la noticia es que nos topamos y él me vio con mi pareja, pero no es cierto que el resto de la información que salió, pues yo no tengo ningún contacto con él”, dijo.

La relación entre el doctor Marín y Bonilla fue algo fugaz, pues cuando trascendió que estaban saliendo, a los pocos días (en noviembre de 2021), ella nos confirmó que terminaron y que lo correcto era agarrar cada quien para su lado.

Al parecer, la relación entre el doctor Rodrigo Marín y Fabiola Herra ya se terminó para siempre.

Semanas después de esa noticia el cubano regresó con Fabiola Herra, con la que pasa volviendo y cortando a cada rato.

