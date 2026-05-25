Andrea Salas, esposa de Keylor Navas, hizo algo casi nunca visto antes de la final Pumas vs Cruz Azul

Andrea Salas está en el estadio de Pumas viendo la final con su familia. (redes/Instagram)

Andrea Salas, esposa del arquero costarricense Keylor Navas, habló con la prensa mexicana antes de ingresar al estadio para presenciar la gran final entre Pumas y Cruz Azul, donde el guardameta tico ha sido una de las figuras más destacadas del torneo.

La exmodelo costarricense aseguró sentirse emocionada y agradecida por el cariño que han recibido desde su llegada a México.

“Que Dios nos acompañe, ojalá ganemos”, expresó Salas con entusiasmo previo al compromiso.

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Andrea Salas habló con la prensa mexicana previo a la final de Pumas y Cruz Azul

Además, destacó el recibimiento que tanto ella como su familia han tenido en territorio mexicano, luego que le preguntaran cómo se han sentido en el país.

“Increíble, muchas gracias. Nos ha acogido de una manera muy especial”, comentó.

Andrea también envió un mensaje de apoyo para el arquero nacional y el resto del equipo. “Los amamos y los apoyamos como siempre. Estamos aquí, su familia, en las buenas y en las malas”, afirmó.

Keylor Navas celebró en grande el gol de Pumas ante Cruz Azul en la final del fútbol mexicano. (Twitter Liga MX/Twitter Liga MX)

La esposa de Navas reveló que gran parte de la familia viajó desde Costa Rica para acompañarlos en este importante momento deportivo.

“Vienen sus padres, mi mamá, mi papá, mi hermana, su hermana, su sobrinita, sus hijos y también amigos de Costa Rica. Estamos todos muy contentos”, señaló.

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Sobre la posibilidad de que Keylor sea el héroe de la final, Andrea prefirió destacar el trabajo colectivo del plantel.

“Somos un equipo de bastantes jugadores y no hay un héroe individual. Yo solo espero que ganemos”, concluyó.

Ya terminó el primer tiempo del partido y de momento va ganando el equipo de Navas 1 por 0.