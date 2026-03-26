Andrey Campos de Vis10n dio detalles del terrible accidente que sufrió y cómo se siente

Andrey Campos, exfutbolista y panelista de Vis10n, sufrió el accidente el martes sobre la ruta 27. (redes/Instagram)

El exfutbolista Andrey Campos sigue procesando aún el fuerte accidente de tránsito que sufrió la mañana del martes en la ruta 27, un momento que, según sus propias palabras, lo hizo sentir que volvió a nacer.

Durante su programa Vis10n, Campos relató con sinceridad cómo vivió el impacto y cómo se encuentra actualmente, mientras sigue asimilando lo ocurrido.

“Fue bastante fuerte. Se sabe que yo no soy de hacer más grandes las cosas, ¿verdad?, pero sí fue un impacto que, si usted ve la foto de cómo quedó el carro, pues creo que el carro quedó con pérdida total… y aquí estoy. Un par de golpecillos, no tuve un solo rasguño”, contó.

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El mismo Andrey Campos publicó en sus redes como quedó el vehículo después del accidente. (Captura de video/Captura de video)

El exjugador no ocultó que fue un momento complicado y cargado de emociones, pero también de mucho agradecimiento.

“Fue un momento sumamente complicado y difícil, no vale ni la pena explicar mucho. Lo cierto es que puedo decir y agradecer a Dios de que estoy todavía acá. Y lo digo en serio, porque perfectamente, con mucho menos, me decía un médico, mucha gente pierde la vida, y yo sencillamente creo que la protección de Dios estuvo ahí y no pasó a más”, expresó.

Proceso difícil

Campos reconoció que, aunque físicamente está bien, emocionalmente ha sido un proceso difícil de llevar, pues obviamente, nunca se está preparado para un susto de este tipo.

“Tal vez un poquito con las pilas bajas, porque los que hemos pasado por eso sabemos lo que implica asimilar… bajarse usted, ver su carro destruido, muchas incógnitas, pero acompañado siempre de fe, de actitud, de cosas positivas”, dijo, al tiempo que agradeció todos los mensajes de apoyo que ha recibido.

El carro de Andrey Campos quedó completamente destruido en su parte delantera. (redes/Instagram)

Uno de los momentos que más lo marcó fue justo después del accidente, cuando permaneció dentro del vehículo varios minutos.

“Yo me quedé como 15 a 20 minutos en el carro, no me bajaba, empezaron a llegar los paramédicos por todo lado… siempre estuve consciente. Tengo que admitir que en el segundo del impacto sí sentí mi corazón así como.. (me fui, me morí) fue un segundo, pero yo siempre me encomiendo a Dios y Dios no quería eso para mí”, relató.

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El exfutbolista también aseguró que una de las cosas que más le golpeó fue dimensionar lo que pudo haber pasado.

“Cuando yo pienso en lo que pasó me dan muchas ganas de llorar porque es como volver a nacer. Cada vez que pasa algo así es como volver a nacer, es un resetearse… yo lo que pienso inmediatamente es que todavía tiene Dios alguna misión para mí en esta tierra”, afirmó.

Pensar en su familia

Además, no pudo evitar pensar en su familia en medio del susto.

“Empecé a pensar que qué dicha que no iban mis hijos, qué dicha que no iba mi esposa… son cosas difíciles de asimilar, pero aquí estamos en pie de lucha y seguimos para adelante”, concluyó.

El exfutbolista Andrey Campos aseguró que está vivo de milagro porque solo sufrió golpes. (Eyleen Vargas/ Ojo por OJO)

En cuanto a los detalles de cómo ocurrió el accidente, prefirió no dar detalles, solo que su carro ya está en un taller a ver qué le pueden salvar.

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A pesar del fuerte golpe y del susto, Campos dejó claro que lo material pasa a segundo plano cuando la vida sigue intacta, y hoy más que nunca se aferra a la fe y a la oportunidad de seguir adelante