“Esto fue lo que le hicieron a Atim Roper en Vis10n: cayó en una trampa inesperada

Andrey Campos no se pudo aguantar la risa de lo que le pasó a Atim Roper este viernes

Por Manuel Herrera
Atim Roper
Atim Roper se fue resbalado en la trampa en vivo y Andrey Campos no aguantó la risa. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

Atim Roper volvió a protagonizar otro curioso momento en el programa Vis10n, luego de que este viernes cayera en una trampa al aire que hizo estallar de la risa a su compañero de micrófonos, Andrey Campos.

El programa transcurría con la normalidad de siempre, pero en determinado momento, Roper se puso a leer algunos comentarios y en uno de esos se fue, como dicen, en todas. Roper no puso ni los codos y cayó con todo en la hilarante situación.

El exfutbolista leyó una aparente frase de motivación que les envió una radioescucha, pero jamás se percató de la broma que iba en medio de las palabras de “ánimo”.

“Me encontré una frase muy apropiada y quiero compartirla con ustedes: no estés triste y estresado; si esta semana no te gustó, tal vez le guste más la que entra”, leyó Roper sin caer en cuenta de lo que había dicho.

Atim Roper se fue en todas en Visión

En ese momento, Andrey estalló de risa, mientras que Atim se quedó serio y cuando habló, fue solo para decirle a su compañero y amigo: “Mae, qué mal pensado”.

No es la primera vez que Atim protagoniza una situación así de curiosa en el programa deportivo. Hace unas semanas, en el mismo espacio, la exbailarina de A todo dar, Catalina Rivera, lo confrontó al aire porque, afirmó, Atim anduvo diciendo que entre ellos hubo algo en el pasado.

“Me vincularon con un montón de gente y había gente que había dicho que había andado conmigo, incluyendo al servidor que está sentado a la par suya, que él andaba diciendo a la gente que había ‘comido’ conmigo”, respondió Catalina a Andrey Campos, quien estaba junto a Atim.

Atim negó todo, pero Catalina no le creyó. “Nunca, nunca, de mi parte, no porque yo estoy casado y todo. Jamás. No sé quién dijo porque a mi boca nunca llegó y jamás lo voy a decir, porque tengo una hija y no me gustaría que alguien dijera algo así, entonces soy cuidadoso por eso”, afirmó Roper, quien no deja de acumular anécdotas en el programa.

Atim Roper vivió una gran congoja en Vis10n porque Catalina Rivera, exbailarina de A todo dar, lo confrontó públicamente y en vivo por un supuesto chisme que hizo sobre ella.
Atim RoperAndrey CamposVisión
Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

