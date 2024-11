Ángel Rafael compartió sentidas reflexiones sobre la vida y la muerte antes de morir

Ángel Rafael luchó contra un tumor cerebral.

El maquillista Ángel Rafael González, quien falleció este miércoles a los 52 años, tras una valiente lucha contra un tumor cerebral, no solo dejó un legado en el mundo de la belleza, sino también en sus profundas reflexiones sobre la vida y la muerte.

En sus últimos meses, en medio de su doloroso combate contra la enfermedad, Ángel Rafael ofreció entrevistas en las que compartió su visión sobre el corto viaje de la vida, la importancia de vivir con autenticidad y la paz que solo llega cuando se acepta el destino.

González, en su momento, expresó que vivió meses muy complicados para encontrarse y que su enfermedad valió la pena, pues aprendió a ser más humilde, paciente y agradecido.

Ángel, en un momento, comentó que a pesar de todo lo que sufrió, nunca se enojó con Dios, porque de la muerte nadie se puede escapar.

“La gente buena muere también. Todos nos vamos a morir tarde o temprano. Nunca pensé que me iba a pasar a mí (el diagnóstico médico), pero me pasó y Dios tiene un plan para todo y bienvenido sea. Que pase lo que tenga que pasar, pero estos días los quiero vivir lo más feliz posible”, expresó en su momento.

Sin saber qué pasaría a inicios de abril, luego de que le dieran los resultados poco alentadores de la biopsia, decidió despedirse.

“Les mando este video, quizá por última vez. Quise ser sincero con ustedes, con todos. Nos dieron el diagnóstico de la biopsia que me hice hace unas semanas y el resultado no es nada alentador: me dieron de nueve meses a un año de vida”, dijo Ángel Rafael.

Ángel Rafael contó que no se había enojado con Dios por su enfermedad. (Facebook)

Y aunque fue un estudio médico, nunca perdió la fe en recuperarse, porque para un fiel creyente como él, para Dios no hay nada imposible.

“Quería agradecerles el apoyo y amor que me han dado y sus oraciones en estos momentos difíciles, y pido privacidad y respeto porque estos meses van a ser duros. Voy a luchar hasta el final, y para Dios no hay nada imposible. ¡Gracias! Me retiro de las cámaras por un tiempo, si no por siempre, y espero verlos pronto y si vuelvo, vengo más fuerte que nunca”, expresó en su momento.