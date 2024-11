El maquillista Ángel Rafael planeaba volver a la televisión con su propio reality.

Ángel Rafael González soñaba con regresar a la televisión con su propio reality con el objetivo de dar a conocer a los nuevos talentos del maquillaje, tal y como sucedió con él, cuando en Buen día le dieron la oportunidad de empezar a brillar gracias a su talento.

Ese sueño de transmitir “Brillando con Ángelrafael” estuvo a punto de hacerlo realidad y ahora la gran pregunta es: ¿qué pasará con el material que ya había grabado para ese espacio?

El reconocido maquillista, quien falleció el pasado 13 de noviembre, logró grabar un primer episodio o piloto de su programa, antes de que le diagnosticaran un tumor cerebral a inicios de este año.

Él iba a ser el conductor principal y saldría acompañado de las maquillistas María José “Majo” Ulate (actual novia de Mauricio Hoffmann) y Velvet Salas, quienes serían como las juezas del espacio en el que los maquillistas competirían.

LEA MÁS: Así fue el funeral de Ángel Rafael: “El nombre de él va a brillar como nunca”

Las maquillista Velvet Salas y María Jośe Ulate iban a ser las juradas de su concurso.

La productora Jenny Marín, con la que había trabajado muchos en Teletica, fue una que le ayudó a darle vida a ese sueño, de la mano de Gemelos Producciones.

“Él quería volver a la tele con un proyecto propio y de maquillaje, un reality diferente y que fuera una ventana para el artista para darles ese empujoncito necesario para que los conocieran. Esta idea la planeó antes de venirse de nuevo a Costa Rica, porque él había renunciado a Teletica para ir a cuidar a los papás, y esa idea la estuvo madurando allá (Estados Unidos) y por cuestiones de la vida me dijo: ‘Yenny, quiero hacer esto y esto’, yo había renunciado a la televisora también y nos empezamos a reunir, a aportar ideas y a buscar a otros colegas que nos ayudaran con la parte de dirección, cámaras y maquillaje, pues todo lo que conlleva una transmisión de este tipo”, recordó Marín.

El 13 de abril de 2023 grabaron el primer episodio y que ahora quedó como un bello recuerdo para todos los que trabajaron junto a él.

"Birllando con Ángelrafael" era el nombre que le tenía a su programa de televisión que iba a durar una hora.

De hecho, ni sus papás lo han visto y solo pocas personas del “crew” o grupo de producción, vio cómo quedó, pues estaban en negociaciones con canal 7, ya que este canal fue su primera opción para transmitirlo.

“Todavía no habíamos logrado llevarlo a la televisión, estábamos en negociaciones, nosotros queríamos continuar produciéndolo, pero yo le decía a Ángel: ‘demos tiempo al tiempo’, ‘confiemos en Dios y esperemos la evolución de su salud, va a ver que vamos a salir y todo el mundo va a brillar con este proyecto’”, recordó Marín.

LEA MÁS: Ángel Rafael tenía un último deseo que se hará realidad a finales de mes

Pequeño homenaje

El director de este proyecto era Alberto Córdoba, dueño de Gemelos Producciones, quien falleció el pasado 8 de agosto, debido a un infarto.

Debido a estas dos pérdidas lamentables, la productora planea reunir a todos los involucrados para ver el programa juntos con el fin de realizar una especie de homenaje para Ángel y Alberto.

“Tengo que hablar primeramente con los papás, por respeto. Él quería que lo siguiera, hasta me dijo a quién quería de presentadora, pero en este momento no hay cabeza para pensar en eso, hay que definirlo con los papás porque era el bebé de él, aunque él me dijera en un audio que hiciera lo que quisiera con el proyecto.

“Sí pienso hacer un homenaje con las personas que trabajamos en el crew, porque ninguno ha visto este piloto, solo lo habíamos visto por edición, Ángel, los gemelos, que ya uno partió al cielo también y era el director, y lo habíamos compartido con dos de los participantes, porque una no pudo ir ese día. Además de la gente de la televisora con la que estábamos en negociaciones. Estábamos pensando tocar otras puertas y si no, finalmente transmitirlo en las redes de Ángel, pero bueno, nos ganó el tiempo”, mencionó la productora.

La productora del programa era Jenny Marín y lo grabó Gemelos Producciones.

La idea era que en cada capítulo llegaran tres maquillista a mostrar su trabajo y antes de finalizar saliera un ganador en el que los otros participantes también recibirían premios de los patrocinadores. Entre sus planes estaba grabar diez capítulos para la primera temporada.

Recuerdo que estaba muy ansioso, muy contento de que ya íbamos a grabar porque fueron varios meses de pre-producción, pero quedó feliz de grabar su primer capítulo”. — Jenny Marín, productora

“Me queda la satisfacción de que al menos logramos realizar el proyecto de sus anhelos, su bebé como le decíamos y pudo ver y sentir el cambio positivo de los participantes que estuvieron en este proyecto, un proyecto que siempre le estaré agradecida por confiar desde el día uno en mí y en mi trabajo”, mencionó Jenny.

El maquillista Ángel Rafael planeaba volver a la televisión con su propio reality "Birllando con Ángelrafael".

Mucha ilusión

La maquillista María José Ulate también recordó aquella grabación que hicieron juntos y que los tenía muy ilusionados por ver en la pantalla.

Tras darse a conocer su fallecimiento, “Majo” habló de esto en sus redes, luego de recordar entre lágrimas que su amistad nació en el 2018, luego de que en un concurso de Facebook quedaran empatados como los maquillistas más queridos de Costa Rica.

“Nosotros teníamos un proyecto juntos que nos llenaba de ilusión hacer. Pude verlo grabar ese primer piloto lleno de emoción, de ilusión. Me parece que fue ayer verlo preguntándome si se veía mejor un saco o el otro, o si se veía bien un collar o el otro, entre mil cosas más que pasaron ese día de la grabación que fueron tan lindas”, dijo entre lágrimas.

Jenny Marín y Ángel trabajaron juntos en Teletica muchos años y tenían más de 15 años de amistad.

LEA MÁS: Edgar Silva recordó cuando animó a Ángel Rafael para que iniciara su propia sección en Buen día

Puede que más adelante y, si sus padres lo permiten, el capítulo de “Brillando con Ángelrafael” lo suban a las redes del maquillista para que sus seguidores también vean lo feliz que estaba de cumplir su gran sueño.