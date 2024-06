Ángel Rafael vivió un momento especial a pesar de que no se ha sentido muy bien de salud

El maquillista Ángel Rafael se volvió a poner un traje por una ocasión muy especial.

Ángel Rafael González vivió este domingo un momento muy especial en medio de su proceso de salud tras ser diagnosticado con un tumor cerebral semanas atrás.

El maquillista fue el encargado de entregar en el altar a su gran amiga de años Yorleny Aguilar, productora artística y quien se casó en el hotel Marriott, y donde estuvo además como cantante invitado José Luis Rodríguez “El Puma”.

Ángel llegó en silla de ruedas y fue empujado por el hijo y el papá de la novia, quien por cierto, invitó a varias caras conocidas de Teletica como la productora y dueña Paula Picado y las presentadoras Monteserrat Del Castillo y Natalia Monge.

Según nos contó el experto en belleza, entregar a su “hermana del alma” era un momento que deseaba vivir a pesar de que no se ha sentido muy bien en los últimos días.

Hace dos semanas terminó sus cinco sesiones de radioterapia y ahorita está experimentando algunos efectos secundarios del tratamiento; sin embargo, dice sentirse mucho mejor en comparación a la semana anterior.

Este fue el momento en que Ángel Rafael entregó a su gran amiga tras llegar en silla de ruedas a la boda.

Ángel habló con La Teja previo a asistir a la boda, la cual lo tenía muy ilusionado a pesar de que no quería que la gente lo viera como se encuentra físicamente.

“Llámelo que he pasado del infierno al cielo. Ya pasé los cinco días del tratamiento que me dieron de radiación, ya toqué la campana y todo, pero me he sentido muy bien después de eso. Me dijeron que es normal que sienta cansancio, pero ahí voy con la ayuda de Dios”.

“Me puse muy mal la semana pasada, pero gracias a Dios estoy mejor, estuve con diarrea y vómito y perdí todo el peso que había acumulado y esta semana he estado bien, comiendo, viendo tele, viendo películas con mi hermana, todo eso me ha servido para bajar la tensión”, dijo con voz pausada y cansancio.

No quiero que nadie me vea así, sigo siendo Ángel pero ya no soy el mismo Ángel de antes, entonces estoy de luto aceptando al nuevo Ángel” — Ángel Rafael González, maquillista

Familia lo acompaña

El exmaquillista de Teletica, además, nos contó que desde el viernes anterior está recibiendo atención por parte del personal de Cuidado Paliativos y que también lo están viendo en la clínica del dolor del hospital México.

De momento no puede caminar solo y se sienta por ratos en la silla de ruedas, tanto sus papás como sus dos hermanas lo están cuidando.

Ángel Rafael además ayudó a como pudo a su amiga Yorleny Aguilar, productora artística, con su maquillaje para la boda.

De hecho, una de sus hermanas se vino de California, Estados Unidos, para estar con él.

“Me dijo unas cosas muy lindas la de Paliativos, que tengo que estar agradecido con Dios porque no siento dolor y eso es una bendición, porque en la Clínica del Dolor están acostumbrado que uno sienta dolor y yo no he tenido ni dolor de cabeza, entonces gracias a Dios no he sentido dolor.

“Y número dos, que hay mucha gente que llega a la cita sola y yo he llegado con mi familia, entonces tengo que estar agradecido con mi familia porque han demostrado amor cuando por un tiempo yo pensé que no había, entonces ha sido una bendición”, señaló.

Sus hermanas son las que lo han acompañado en estas últimas citas, por lo cual dice estar eternamente agradecido porque además se han encargado de bañarlo, servirle el desayuno y a estar pendientes de su medicamento.

“El desayuno me lo como en la cocina en vez del cuarto acostado, porque por ratos solo quiero estar con los ojos cerrados, pero eso no es saludable”, mencionó.

A hacerse exámenes

Ángel nos contó que la próxima semana tiene cita en oncología y que le harán otros exámenes para determinar si sigue ahora con algún tratamiento de quimioterapia.

Fue el 10 de marzo anterior cuando recibió el diagnóstico de la biopsia que señalaba que su tumor maligno es inoperable por el lugar en el que se encuentra, pues está muy cerca de la médula espinal.

En ese momento Ángel contó que, según los médicos, le quedan cerca de nueve meses de vida, pero por ahora prefiere no pensar en eso.

Ángel Rafael estuvo internado en el hospital México en marzo anterior. (Instagram)

Lo que sí quiere es crear conciencia en lo importante que es ir al médico cuando no se está bien para evitar dolencias mayores.

“Nunca pensé que cuando empezó todo esto, cuando dijeron tumor en la cabeza iba a ser tan rápido todo. Yo ya sentía dolor meses anteriores, pero no sabía que era, yo pensé como todo el mundo que era estrés, entonces ojalá que toda la gente se haga sus exámenes y que sigan buscando la razón por la que se sienten mal, que crean en Dios, Él tiene la última palabra, hay que seguir adelante y edificar a Dios porque la verdad he visto a Dios trabajar en mí y en otra gente”, dijo.

No sé cuánto voy a durar así, pero ojalá no mucho, yo le pido a Dios que me ayude y me dé fuerzas todos los días”. — Ángel Rafael González, maquillista

Un plan perfecto

Durante estos meses el maquillista se ha acercado más a Dios y prefiere creer que todo esto que le está pasando forma parte de un plan perfecto y que lo está salvando de vivir momento más dolorosos.

“Dios tiene un plan para mí y Él ocupaba que yo fuera más humilde, yo pensé que lo era, pero no. Sé que todos nos vamos a morir, bien o mal, y yo pensé que iba a durar hasta los 80 años y que iba a enterrar a mis papás, pero dice la Biblia que no sabemos cuál es el plan de Dios y que tal vez es para salvarme de vivir cosas más duras, tal vez no iba a soportar ver a mi papá y a mi mamá morir, entonces al rato y me está salvando de algo peor, es lo que quiero creer”, concluyó.