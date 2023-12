Antes del boom de la TV, esto era lo que hacía muy feliz a María Fernanda León

María Fernanda León tiene 32 años y actualmente trabaja en canal 7. (Lilly Arce Robles.)

Un trabajo muy diferente al que hace actualmente, hizo muy feliz a María Fernanda León antes de dar el salto a la televisión nacional en el 2016.

A la presentadora de canal 7 se le hace el corazón un puño con el recuerdo de sus tiempos como maestra de preescolar, que la mantuvo en las aulas por cinco años.

Fer estudió Relaciones Públicas y tras graduarse en esa carrera, sorprendió a sus papás con la noticia de que quería ser educadora.

Sus papás no le arrugaron la cara y más bien la impulsaron a cumplir el sueño, que hizo realidad en la primera mitad de sus 20 años.

León empezó siendo asistente de preescolar, pero al poquito tiempo fue contratada por un famoso kinder privado en Tibás donde trabajó por dos ciclos escolares.

En el 2016, mientras daba clases, ella recibió la invitación de estar en Tu cara me suena y así comenzó su verdadera historia con la pantalla chica.

María Fernanda León trabajó como educadora de preescolar durante cinco años. (Rafael Murillo Rodriguez)

“Mi época como educadora siempre la llevo en mi corazón. Fueron casi cinco años de magia, de amor incondicional, de conocer a familias maravillosas, de poder ayudarles a hacer a sus chiquitines seguros de cuando están en un centro educativo. Eso fue muy lindo, una de las mejores épocas de mi vida, sin duda”, dijo Fer a La Teja.

Su último año como docente fue, precisamente, en el 2016, el año que estuvo en el programa de imitación y canto de Teletica, donde vivió esa aventura de la mano de sus chiquitines, quienes no podían creer que tenían una “teacher” famosa.

“Los chicos me veían en el programa y aquello era una locura. En mí, el amor por los niños crece cada vez más y cuando pienso en eso (su etapa de educadora) me levanta mucha ilusión, me levante mucho orgullo por mis chiquitines, porque fue un año superlindo para todos”, agregó.

Según Fernanda, en ocasiones se ha encontrado con sus exalumnos en redes sociales y se sorprende de lo grandes que están, pues los últimos estudiantes que tuvo cursaron este 2023 el sétimo año.

“Me los topo y soy feliz. Gracias a Dios que existe Facebook porque los papás me mandan fotos y estoy sorprendida de lo grandes que están (sus exestudiantes), porque para mí eso fue un abrir y cerrar de ojos. Yo voy a cumplir 32 años y para ese entonces estaba en mis 24. Me parece una locura saber que ya estos chicos que vivieron su tiempo más fuerte de la niñez ya son preadolescentes”, consideró.

María Fernanda León participó en el 2016 en Tu cara me suena.

Fernanda dejó la educación de lado para concentrarse en su otra faceta: la de cantante. “Tenía por un lado la vida de maestra y de estar con full energía para los chicos, y en la otra cara de la moneda las trasnochadas de cantar con mi papá, Erick León. Dejar la educación fue una decisión difícil”, señaló.

Ahora Fernanda sueña con el momento en que pueda liderar un proyecto televisivo que tenga que ver con la educación y hasta se ilusiona con la idea de, en algún momento, tener su propio centro de estimulación temprana.

