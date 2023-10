María Fernanda León habla de un ritual que tiene antes de salir a presentar en televisión

María Fernanda León trabaja en canal 7 desde junio pasado y su primer proyecto oficial en la televisora es Nace una estrella. (Lilly Arce Robles.)

Liberar el estrés, matar la ansiedad y sacar cualquier mal pensamiento que la quiera desconcentrar, son los tres objetivos que tiene María Fernanda León al hacer un ritual que practica cada vez que va a salir en televisión.

Aunque la Leoncita tiene bastante experiencia con las cámaras y con pararse al frente de un escenario, eso no es garantía de que no vaya a sentir nervios antes de salir al aire, por eso la costumbre que tiene y que ahora practica mucho más seguido por sus trabajos en canal 7.

En Teletica, a Fer la hemos visto presentando De boca en boca y ¡Qué buena tarde!, pero su proyecto oficial en el canal, en este momento, es Nace una estrella, donde completa el equipo de presentadores al lado de Édgar Silva y Johanna Solano.

La también cantante habló de cómo “quema ansias” y cómo se prepara antes de ponerse frente a las cámaras, y sus confesiones son bastante curiosas.

“Uno tiene que prepararse mucho para poder presentarse de la forma, ya sea cantando o presentando, entonces yo siempre me voy a encerrar al camerino a estudiar el guion y prepararme, pero lo más importante es siempre (hacer) una oracioncita y antes de salir me persigno”, contó Fernanda.

Ella hizo la revelación en el episodio más reciente (el número seis) del video pódcast de Nace una estrella, donde también participaron Valery Álvarez y Amanda Alonso, quienes fueron expulsadas del programa la semana pasada.

Para la hija del cantante Erick León, la espiritualidad es importantísima antes de salir a un escenario, sea televisado o no, pues le permite sacar de ella cualquier cosa que le quiera jugar una mala pasada mientras está trabajando.

María Fernanda León habla de su ritual antes de salir en cámaras

“Como que la espiritualidad es lo que me abraza a poder hacerlo y entender que este trabajo no es para mí, sino para hacer a la gente feliz. Mientras pueda hacer a una persona feliz, con esto estoy completamente complacida. Entonces es muy bonito conectarse a la espiritualidad dependiente de la religión que crean o profesen, y respirar, porque a veces siento que me voy a desmayar”, mencionó.

Con los ejercicios de respiración ella aleja “la ansiedad y los malos pensamientos”, y también se echa porras a ella misma de que es la mejor y que sí puede.

Antes de trabajar en canal 7, Leon estuvo en Multimedios canal 8, donde presentó La revista, el programa matutino de esa televisora de Sabana Sur; sin embargo, a inicios de junio pasado, canal 7 confirmó su fichaje oficial.

Y a pesar de que su llegada en Teletica generó ruido en algunos de sus compañeros, pues no había plazas vacantes de presentadores de televisión, ha demostrado que su talento merece el “campito” que le hizo canal 7.