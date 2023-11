María Fernanda León, presentadora de Nace una estrella, cambiará de escenario muy pronto

La presentadora y cantante María Fernanda León dice estar viviendo un sueño con todas las oportunidades laborales que le han dado en Teletica.

Hace unos días dimos a conocer parte del elenco que estará este año en las transmisiones de toros de canal 7 y una que debutará en ese equipo será la presentadora María Fernanda León, quien ahora está en Nace una estrella.

Una vez terminada la competencia de canto, ella cambiará los vestidos largos y elegantes por unas botas y sombrero.

Este será su segundo año en unas corridas de toros y también nos contó otro detalle de su vida personal que la tiene muy feliz.

- ¿Cómo se siente de que la convocaran para las transmisiones de toros?

Estoy muy contenta y muy agradecida, porque cuando hice toros por primera vez en Multimedios (canal 8), fue un reto demasiado grande, yo decía: ‘Dios mío, esto es mucha responsabilidad, es un espacio que la gente disfruta en familia’, entonces estoy muy agradecida con ellos porque me ayudaron a foguearme y ahora, que me hayan tomado en cuenta aquí en el 7, para mí es una bendición.

- ¿Le gustan las corridas de toros?

Sí, lo que pasa es que hay una historia familiar, porque cuando yo era niña siempre veía los toros con mi abuelita, que en paz descanse, entonces hay un vínculo muy especial y cuando ya me tocó estar en las graderías y ver toda la logística taurina, me enamoré y estoy superemocionada.

- ¿Le tocará estar con los improvisados, en la gradería o en la tarima principal?

En la gradería, para vivir la adrenalina junto con el público, tendremos muchos premios y también me va a tocar hacer unas notas muy bonitas de la historia de los toros en nuestro país, así que eso me llena de mucha ilusión.

En el 2022, María Fernanda León debutó en los toros, pero con canal 8.

- Me enteré que se independizó, ¿hace cuánto tiempo vive sola y qué ha sido lo más difícil?

Un año y medio, por ahí. Realmente ha sido lindísima la experiencia, ha sido superbonito, pero no le niego que en momentos de dificultad, cuando la vida se pone medio complicada, mi familia me hace mucha falta. El chineo de mamá, de papá, de mis hermanas que son supersabias, de todos en realidad. Si se pone complejo nada más agarro el carro y me voy de La Sabana a Curridabat a visitarlos.

- ¿Por qué decidió salirse del nido?

¡Uy! Me costó muchísimo, pero necesitaba aprender a vivir sola, sin esos chineos de mamá y creo que hay un momento en la vida del adulto que uno necesita su espacio. Me quedaba mucho más cerca del canal y había que tomar decisiones y la verdad es que ya lo había conversado con mis papás, que era un anhelo de mi corazón tener mi apartamento y la verdad yo estoy muy feliz. No siempre uno se la pasa mal, he crecido montones, he aprendido muchísimo de la vida, de que hay momentos de soledad que uno tiene que abrazar, pero al igual feliz de que mi familia esté cerca y me venga a visitar

- ¿Es de esas mujeres que les gusta hacer limpieza, cocinar y estar en casa?

Me encanta tener la casa en orden, siempre trato de tenerla toda como un santuario, pero vieras que mala que soy para la cocinada. Me encantaría ser un poquito, por lo menos, como mi mamá, que es una increíble cocinera, pero me cuesta demasiado. Entonces mi mamá, que es bien alcahueta, me manda comidita y ahí tengo en la refri arrocito, tortas de carne, que el pollito y eso es lo que me ayuda.

LEA MÁS: Erick León sobre boda de su hija: “Soy tan mente abierta que realmente nunca me afectó”

Estar un poco lejos de sus padres y dos hermanas a veces la pone triste.

- ¿No sabe cocinar nada?

Sé hacer de todo, pero a veces llego tan agotada, llego tan cansada, que no me da la energía para cocinarme algo.

- ¿Y lo bonito de vivir sola?

Tener el espacio de uno, entender que hay otras responsabilidades, que uno tiene que encargarse de pagar la luz, pagar el agua, el alquiler, mantener la casa en orden y limpia, pero sobre todo, y creo que lo más importante que me ha enseñando este proceso, es que esos espacios de soledad al final lo que le hacen a uno es crecer.

- ¿Vive completamente sola o tiene mascotas?

Tengo una chihuahua, Lulú, que tiene 7 años, hemos vivido solas y con mis papás, y también tengo una gatita, Lala, que la tengo desde hace cinco meses y nos hemos acoplado bastante bien las tres.

Las dos me las regalaron, no esperaba en ningún momento tener una perrita, pero Lulú ha sido una bendición y Lala es la compañía perfecta para ella cuando yo no estoy. Lala se crió con la gata de mi hermana entonces ya estaba acostumbrada.

LEA MÁS: Hija del cantante Erick León se compromete con su novia

A principios de este 2023, su hermana menor María Paula se comprometió con su novia Paula.

- Hablando de la familia, ¿cuándo es la boda de su hermana María Paula?

La boda de mi hermana menor es el próximo año, si Dios lo permite, creo que a finales del 2024, cuando tenga más detalles, porque no los sé, les voy a contar todo porque estamos muy emocionados.

- Se nota que toda la familia está muy feliz con el compromiso...

Sí, estamos superfelices. La verdad a Paulita, que es mi cuñada, la queremos mucho en la familia, ha sido una bendición para nosotros, entonces en realidad estamos muy contentos de su relación.