Antonio Banderas tuvo un detallazo con Sharon Segura

Sharon Segura participó en mayo en el lanzamiento de The Icon, en Madrid, España. Instagram.

Sharon Segura se llevó una felicidad muy grande tras darse cuenta del detallazo que tuvo con ella el actor español Antonio Banderas.

La modelo y exparticipante de Dancing with the Stars no pudo con la emoción que le dio ver a Banderas compartir la publicidad en la que ella aparece promocionando The Icon, la fragancia para mujer del perfume del actor.

Sharon Segura está que no se la cree con el detallazo del actor.

Fue una amiga de Sharon la que le compartió un pantallazo de una historia del Instagram del actor, donde se ve a la tica promocionando el perfume.

“Publicidad de Antonio, mi amigo Antonio Banderas con mi foto con The Icon”, reaccionó Sharon al ver el mensaje que le enviaron.

La expresentadora de televisión luego compartió algunas felicitaciones que comenzó a recibir por el detallazo que tuvo Banderas con ella.

Sharon Segura junto a Antonio Banderas hace unas semanas. Instagram.

A mediados de mayo, Sharon conoció al actor en Madrid, España, ciudad a la que viajó para participar en el lanzamiento de un nuevo perfume del actor.

Segura fue parte de los invitados a la actividad ya que ella es la embajadora en el país del perfume del actor, por eso Antonio usó sus redes sociales para deslumbrar con la tica y, de paso, promocionar su perfume.