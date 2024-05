Desempleado: “En un mes me han llamado varias empresas para iniciar el proceso, pero sigo sin empleo”

Fabián Rojas vive en San José, tiene 28 años y ya suma un mes sin trabajo, aunque es poco tiempo sin brete comparado con otros desempleados, él está muy positivo porque si bien todavía no tiene bretecito sí lo han llamado de varias empresas.

“Hasta ahora siento que no me ha ido mal. En un mes me han llamado varias empresas para iniciar el proceso, pero sigo sin empleo. Algunas de esas empresas son del gobierno y esos procesos son muy extensos, mientras que otras tienen puestos, pero para períodos muy cortos.

De acuerdo al INEC hay 80 mil mujeres que buscan trabajo y no encuentran. (Rafael Pacheco Granados)

“La fe es encontrar trabajo lo antes posible, mientras no me contraten sigo mandando currículums por Internet en sitios como computrabajo, empleo.com, linkedin, también en la Agencia Nacional de Empleo porque ahí aparecen varios trabajos por día”, nos cuenta Fabián, quien seguirá firme y constante hasta que le aparezca un trabajito.

Este pulseador josefino no está solo, según los últimos datos de empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) en el país hay 183 mil desempleados: 103 mil son hombres y 80 mil mujeres.

Los datos son para enero, febrero y marzo de este año y en comparación con el mismo trimestre del 2023, el desempleo bajó en 66 mil personas.

De acuerdo al INEC, el total de ticos con capacidad de trabajar es de 2,34 millones: 1.430.000 son hombres y 913 mil, mujeres; de esos, 2,16 millones tiene trabajo: 1.320.000 son hombres y 834 mil, mujeres.

Además, el INEC confirma que en el primer trimestre del año se registraron 827 mil personas con trabajo informal: 509 mil hombres y 318 mil mujeres.

Los datos del INEC confirman a 103 mil hombres que la pulsean por un bretecito, pero no consiguen. (Shutterstock)

De esos informales, se calcula que 450 mil son trabajadores independientes y 377 mil trabajan ayudando a alguien que les paga de vez en cuando o trabajan echando el hombro a algún familiar que le da algo de plata por mes.

Los datos del INEC también hablan del ahora muy famoso teletrabajo, el cual aprovecharon 156 mil trabajadores: 87 mil hombres y 68 mil mujeres.