Antuan Fallas compartió un video mientras recibía atención médica. (redes/Instagram)

Antuan Fallas, participante de Mira quién baila, preocupó a sus seguidores luego de compartir un video en el que aparece recibiendo atención médica.

En las imágenes, el bailarín está acostado mientras un médico le pasa un aparato por la rodilla. Junto al clip, escribió: “Mi compa, lesión eterna”, una frase que llamó la atención de quienes siguen su participación en el programa.

De momento, Antuan no ha explicado qué le ocurrió ni ha confirmado si se trata de una nueva lesión o de una revisión relacionada con algún problema anterior.

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Ya había sufrido una lesión durante los ensayos

A inicios de noviembre, el bailarín sufrió un esguince cervical mientras practicaba una coreografía para Mira quién baila.

"Mi compa, lesión eterna", escribió Antuan Fallas en su publicación. (Antuan Fallas /Antuan Fallas)

El bailarín apareció acostado mientras un médico le revisaba la rodilla. Captura (Antuan Fallas /Antuan Fallas)

El incidente ocurrió cuando realizaba una cargada junto a Alhana Morales y recibió el peso de su compañera en la zona del cuello durante uno de los movimientos.

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En aquella ocasión, la lesión obligó a que recibiera atención médica. Ahora, su nueva publicación volvió a generar preguntas entre sus seguidores, quienes están pendientes de lo que le ocurre.