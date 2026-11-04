Fisioterapeuta explicó qué le pasó a Antuan Fallas en el cuello y reveló qué sigue ahora para el bailarín

Antuan Fallas tuvo que ser atendido por el fisioterapeuta Leonardo Artavia para valorar su lesión. Este jueves debe volver a terapia. (Cortesía/Cortesía)

El bailarín de Mira quién baila, Antuan Fallas, pasó un gran susto durante su ensayo de este martes, luego de sufrir una lesión en el cuello mientras realizaba una cargada con su compañera de baile, Alhanna Morales.

Para conocer con más detalle qué le ocurrió y cómo ha sido su recuperación, La Teja conversó con el fisioterapeuta Leonardo Artavia, quien lo atendió y explicó que el golpe afectó una zona ubicada entre las vértebras cervicales y las primeras torácicas.

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“Lo que tiene Antuan es que en una sobrecarga, lo que pasó fue que ella (su bailarina) le cayó encima a la parte cervicotorácica, o sea, entre la cervical y las primeras vértebras torácicas, y generaron una lesión ahí”, explicó el especialista.

Según Artavia, esa lesión le provocó una tortícolis bilateral, lo que significa que el participante desamparadeño ya no puede mover el cuello con normalidad hacia ambos lados.

Así fue como ocurrió la lesión de Antuan Fallas

Para ayudarlo, el fisioterapeuta realizó una liberación muscular y articular, además de aplicar punción seca, una técnica que utilizó para tratar de aliviar el dolor alrededor de la zona inflamada por medio de agujas.

“Lo que hay que descartar es que no fuese un esguince a nivel cervical”, detalló.

El especialista explicó que también debía tener cuidado con la parte ligamentosa, pues era necesario determinar si los ligamentos habían sufrido alguna afectación. Por eso, Antuan tenía pendiente realizarse este miércoles una valoración y una radiografía para revisar que no hubiera ningún problema adicional.

Esta fue la terapia que recibió Antuan Fallas ante su lesión

La evolución, sin embargo, parecía positiva. Artavia contó que el bailarín le comunicó esta mañana que ya sentía solo un poco de dolor y que estaba mucho mejor que el día anterior, cuando se encontraba bastante afectado.

El fisioterapeuta de Leo Locura indicó además que el bailarín debe regresar a terapia este jueves para continuar con el tratamiento y dar seguimiento a su recuperación.

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Antuan Fallas contó que practicando una alzada su bailarina Alhana Morales le cayó en el cuello. (redes/Captura de video)

Antuan, por su parte, nos dijo que está un poco preocupado porque no ha podido ensayar la coreografía de la siguiente gala y que anda como “casi dormido” por las pastillas que se tuvo que tomar para aliviar el dolor.

La gran incógnita de momento es si logrará estar en condiciones para cumplir con su presentación de este domingo, pues su participación dependerá de cómo evolucione y de los resultados de las valoraciones médicas.