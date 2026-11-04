Antuan Fallas está preocupado por su lesión, ¿podrá bailar este domingo?, esto nos dijo el participante de Mira quién baila

Antuan Fallas y Alhana Morales, participantes de la tercera temporada de Mira quién baila, esperan poder bailar en la gala de este domingo. (redes/Instagram)

Antuan Fallas está haciendo todo lo posible para recuperarse de la lesión que sufrió durante el ensayo de este martes para así poder presentarse en la pista de baile de Mira quién baila de este domingo.

El creador de contenido tuvo que asistir donde el fisioterapeuta especializado en lesiones deportivas Leonardo Artavia, para recibir tratamiento y buscar alivio a las molestias que lo tienen bastante preocupado. Alhana Morales, su pareja de baile, lo acompañó en son de apoyo.

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Antuan Fallas tuvo que acudir donde un fisioterapeuta para su lesión

En conversación con La Teja, Antuan explicó que el especialista le confirmó que sufrió un esguince cervical y que ahora el objetivo es trabajar en esa zona para que pueda estar en buenas condiciones para la próxima gala.

“Me dijo que se me hizo un esguince cervical, pero que íbamos a hacer lo posible para estar bien para el domingo”, dijo.

Sobre el tratamiento que recibió, también detalló que el especialista trabajó en las contracturas que tenía en la zona afectada.

“Me descontracturó, me hizo punción seca (utilización de agujas para tratar el dolor muscular), pero sí estaba muy contracturado. También por el acúmulo de semanas”, comentó.

No he podido ensayar bien, entonces me tiene un poco preocupado" — Antuan Fallas, participante MQB

Está asustado

La preocupación de Antuan no es para menos, pues la lesión llegó en plena preparación para la octava gala, donde les tocará bailar pop, un ritmo que requiere bastante movimiento.

Según dijo, está muy asustado porque no ha podido ensayar con normalidad o como quisiera, pues aún se siente “más o menos” de la lesión. Además, aprovechó para aclarar que lo de la lesión no es vacilando ni para llamar la atención.

“Estoy asustado. O sea, yo siempre vacilo y esto también me lo tomo hasta vacilando, y la gente no me cree. Me ponen: ‘¿En serio estás lesionado?’. No, pero en serio estoy lesionado, o sea, no les estoy mintiendo”, expresó.

Antuan Fallas confesó que se siente muy asustado y que hoy amaneció "más o menos" del dolor. (redes/Instagram)

También reconoció que la situación lo tiene muy inquieto, pues no ha logrado sacar adelante la coreografía como quisiera, pues en otras ocasiones, a mitad de semana ya se sabría todos los pasos a seguir.

“Me tiene muy preocupado porque no he podido ensayar bien, no he podido sacar la coreografía y no sé qué voy a hacer para el domingo”, agregó.

Así fue como ocurrió la lesión de Antuan Fallas

Pese al susto, el participante no pierde la esperanza y hasta pidió ayuda a sus seguidores para que le manden buenas energías.

“Ya saben por quién rezar, ¿verdad? Recen por mí, por mi columna, porque me recupere para el domingo, por favor”, resaltó.

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Atuán además bromeó y pidió a todas las abuelitas y las tías que lo siguen que prendan una velita para ayudarlo a recuperarse.

“Yo sé que lo vamos a lograr”, manifestó.

La lesión se dio mientras practicaba una alzada donde se pasa a la bailarina por la espalda, pero en un mal moviemiento el peso de ella cayó sobre su cuello y lo hizo caer al suelo. Todo es quedó grabado en las cámaras que hay en los salones de ensayo que pusieron en esta temporada.

Ahora queda por ver cómo evoluciona el dolor durante los próximos días y si finalmente podrá estar junto a Alhana Morales en la pista este domingo.