Antuan Fallas sufrió accidente en delicada zona: “Recen por mí”

Antuan Fallas contó que sufrió un esguince cervical mientras ensayaba para Mira quién baila. (redes/Instagram)

Antuan Fallas preocupó a sus seguidores luego de revelar que sufrió una lesión en el cuello mientras ensayaba para el programa Mira quién baila.

El participante compartió en sus historias de Instagram un video en el que se observa cómo le realizan un masaje en la espalda. Horas después, explicó lo que le había ocurrido y pidió apoyo a sus seguidores.

“Les quería contar que tengo un esguince cervical, recen por mí”, comentó Fallas.

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El influencer también publicó el video del momento en que se lesionó. En las imágenes se observa que, durante un ensayo con su bailarina Alhana Morales, intentó realizar una alzada en la que ella terminó apoyando su peso sobre el cuello de él.

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¿Qué es un esguince cervical?

De acuerdo con el sitio especializado Fisiolution, el esguince cervical, también conocido como latigazo cervical, es una lesión que ocurre cuando los ligamentos, músculos y tendones del cuello se estiran o desgarran debido a un movimiento brusco de flexión y extensión.

El participante realizaba una alzada con su bailarina cuando ocurrió el accidente.

¿Estará en la próxima gala?

La Teja consultó a la productora de Mira quién baila, Vivian Peraza, si Antuan podrá participar en la gala de este domingo. También se le preguntó si el influencer recibió medicación o si está siguiendo algún tratamiento para recuperarse, pero al cierre de esta nota, no se han recibido una respuesta.