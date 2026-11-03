Antuan Fallas dio la cara ante un marido celoso que le “reclamó” por bailar con su esposa

Esposo de Ive Coca le reclamó a Antuan Fallas por bailar con ella y esto pasó (redes/Instagram)

Antuan Fallas protagonizó un incómodo pero jocoso momento después de que el esposo de una creadora de contenido le hiciera un particular reclamo por bailar con su pareja.

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Todo ocurrió durante la sétima gala de Mira quién baila (MQB), en la que también estuvieron presentes Ive Coca y su esposo, Esteban Espinoza.

Esteban Espinoza le preguntó a Antuan Fallas por qué bailaba tanto con su esposa. (Ive /Ive Cortes)

En un video que Espinoza compartió en sus redes sociales, se observa cómo se acerca a Antuan y le cuestiona, en tono de broma, por la cercanía con su esposa durante el baile.

“¿Qué es la bailadera con mi esposa?”, le dijo.

Ante el comentario, el creador de contenido no tardó en responder y dejó claro que no quería meterse en problemas.

“Mae, vea, yo no quiero problemas, soy un ser de paz”, contestó Antuan entre risas.

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Ive Coca también salió a defender el baile

La creadora de contenido tampoco se quedó callada y, en el mismo video, explicó por qué no iba a desaprovechar la oportunidad de bailar con Fallas.

1. Antuan Fallas respondió con humor al reclamo del esposo de Ive Coca (captu/captura)

“Estoy haciendo mi papel de presidenta y eso lo estoy haciendo bien”, comentó Ive quien dice que es la presidenta del club de fans.

La conversación continuó cuando Esteban expresó que él también necesitaba un club de fans. Sin embargo, su esposa le respondió que se lo haría cuando bailara como Antuan.

Antuan Fallas se llevó tremendo reclamo del esposo de una creadora de contenido

El intercambio provocó reacciones entre los seguidores de Espinoza, quienes se divirtieron con el supuesto reclamo y algunos bromearon con que había llegado a poner orden.

La escena terminó convirtiéndose en uno de esos momentos curiosos que dejó la sétima gala del programa de Teletica, más allá de las presentaciones de baile.