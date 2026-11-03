Productora de Mira quién baila sale al paso de las críticas por exceso de publicidad y anuncia cambios

Vivian Peraza, productora de Mira quién baila, respondió a los reclamos de los televidentes. (Cortesía/Cortesía)

La cantidad de anuncios durante las galas de Mira quién baila (MQB) tiene molestos a varios televidentes, quienes aseguran que la publicidad ocupa demasiado espacio y que las presentaciones de baile quedan en segundo plano.

Ante los reclamos que surgieron en redes sociales, este medio consultó a Vivian Peraza, productora del programa de Teletica, quien salió al paso de los comentarios y explicó cómo funciona la producción de un formato de esta magnitud.

Peraza aseguró que la opinión del público es importante para el equipo y reconoció que los televidentes son fundamentales para el éxito del espacio.

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“Por supuesto que tomamos en cuenta los comentarios de nuestra audiencia. Para nosotros es muy importante conocer lo que piensan, porque son precisamente los televidentes quienes hacen que Mira quién baila sea un éxito”, expresó.

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Productora explicó por qué necesitan patrocinadores

Sobre los cuestionamientos por la publicidad, Peraza señaló que mantener una producción como Mira quién baila implica una inversión económica y humana considerable.

Según detalló, el programa cuenta con una planilla de más de 80 personas y debe cubrir gastos, como salarios semanales de las estrellas, vestuario, escenografía y equipo técnico, entre otros recursos.

“En ese sentido, nuestros patrocinadores y anunciantes son aliados fundamentales, ya que, junto con el canal, hacen posible que un proyecto de esta calidad pueda realizarse y mantenerse al aire”, explicó.

La productora también aclaró que el número de presentaciones de cada gala no depende únicamente de una decisión de producción, sino de la planificación de la competencia y del proceso de preparación de los participantes.

“No se trata simplemente de incorporar más presentaciones, sino de respetar el proceso de preparación, la exigencia física y el ritmo de nuestros participantes”, indicó.

Parte de los comentarios. captura (captu/cortesía)

MQB tendrá más baile en la próxima gala

Peraza adelantó que el público podrá disfrutar de más presentaciones durante la siguiente gala, que incluirá números especiales de los bailarines profesionales.

“De hecho, para la próxima gala tendremos más baile en pantalla, incluyendo presentaciones especiales de nuestros bailarines profesionales, que sabemos que el público disfruta muchísimo”, afirmó.

La respuesta de la productora llega después de que varios seguidores aprovecharan una publicación de Teletica para expresar su inconformidad con el tiempo que se dedica a los anuncios durante las transmisiones.

Entre los comentarios se leyeron reclamos como: “Yo considero que el montón de anuncios le quita emoción al programa y entiendo el tema del patrocinio, pero se me hace exagerado ver un sinfín de anuncios y tres minutos de baile”, “Mucho bla, bla, bla, mucho anuncio y literal 12 minutos de baile, el resto del programa es patrocinio, aburre”.

Los seguidores de MQB cuestionaron la cantidad de anuncios durante las galas. (Cortesía/Teletica)

La productora explicó por qué los patrocinadores son importantes para mantener el programa. (Teletica Formatos /Instagram)

Los reclamos surgieron luego de que el canal compartiera un fragmento de las declaraciones del jurado Toni Costa durante la séptima gala, realizada este domingo. El español calificó el espectáculo como muy bonito, pero señaló que las presentaciones no convencieron al jurado.

Vivian Peraza, es productora de Mira quién baila. (Instagram)

“Para la próxima gala, queremos ver más, no sé cómo lo van a hacer si van a tener que doblar ensayos”, comentó.

Ante las críticas, Peraza reiteró que el compromiso de la producción es ofrecer un espectáculo de calidad y buscar un equilibrio entre el entretenimiento y el respaldo comercial que permite mantener el formato al aire.