Famoso cantante confirmó la muerte de su bebé y le dedicó este doloroso mensaje

El cantante compartió una fotografía en la que aparece sosteniendo a su bebé. (El Komander/El Komander)

El cantante Alfredo Ríos, conocido artísticamente como El Komander, atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila, un bebé de apenas unos meses.

LEA MÁS: Mimi Ortiz publicó esto minutos después de que se confirmara la ruptura de Toni Costa

El propio artista dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, en la que compartió una fotografía sosteniendo al pequeño en brazos. Su equipo de trabajo también difundió un comunicado para informar sobre la situación familiar.

LEA MÁS: Jueces de Mira quién baila les tiraron con todo a los participantes tras la gala de este domingo

La noticia ha generado numerosas muestras de solidaridad hacia el intérprete, quien decidió despedirse de su hijo con unas emotivas palabras que compartió con sus seguidores.

“Dios te recoja, chaparrito, te amamos mucho. Te amamos, mijo. Todos. Gracias por todo”, escribió junto a unas imágenes en las que se observan globos blancos elevándose hacia el cielo en honor al pequeño.

El Komander confirmó la muerte de su hijo menor, José Eliseo Ríos Ávila. (El Komander/El Komander)

El Komander no reveló la causa de muerte de su hijo

Según informó People en Español, hasta el momento no se ha dado a conocer qué provocó la muerte de José Eliseo. Ni el cantante ni sus representantes han ofrecido detalles sobre las circunstancias del fallecimiento.

En otra publicación, el artista compartió un mensaje dedicado a su bebé, en el que expresó su deseo de que encuentre la vida eterna y pidió consuelo ante el dolor de su partida.

“Que la luz divina ilumine el camino de José Eliseo hacia la vida eterna, y que encuentres consuelo en la certeza de que un día nos reuniremos en la presencia del Señor”, recoge el escrito compartido en Instagram.

Cancelaron presentación por la situación familiar

El fallecimiento del pequeño también tuvo consecuencias en los compromisos profesionales del cantante.

Su equipo confirmó la cancelación de una presentación que estaba programada para el sábado 31 de octubre en Hidalgo, Nuevo León, México. En el comunicado explicaron que, debido a la situación familiar, el artista no podría cumplir con el espectáculo.

Además, solicitaron comprensión y respeto para que Ríos pueda permanecer junto a sus seres queridos y vivir este difícil momento en la intimidad.

El Komander, originario de Culiacán, es una de las figuras conocidas del regional mexicano y del llamado Movimiento Alterado. Entre sus canciones más populares están “Soy de Rancho”, “Cuernito Armani” y “Malditas Ganas”.