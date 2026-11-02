Creador de contenido criticó los bailes de Mira quién baila y ahora le toca demostrar si puede hacerlo mejor

El creador de contenido recibió la noticia mientras estaba de viaje en Ecuador. (denis denis /denis)

Denis Aguilar, conocido en redes sociales simplemente como Denis, pasará de estar detrás del celular opinando sobre los participantes de Mira quién baila (MQB) a convertirse en uno de ellos, aunque sea por una noche.

El creador de contenido confirmó que será el invitado especial de la octava gala del programa de Teletica, una noticia que lo tomó por sorpresa y que compartió con mucha emoción mediante un video en sus redes sociales.

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Según contó, la propuesta llegó mientras estaba de viaje en Ecuador. Fue el presentador Édgar Silva quien lo llamó para comunicarle la invitación, algo que, según reconoció, lo dejó sin palabras.

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“Yo quedé muy en shock, o sea, literalmente no sabía ni qué decir. Estaba así como emocionado, estoy muy feliz”, expresó.

De crítico de MQB a bailar en la pista

La participación de Denis tiene un detalle particular: desde que comenzó esta tercera temporada, ha estado pendiente de las galas y ha comentado las presentaciones de los famosos en sus plataformas digitales.

Ahora tendrá que cambiar el papel de espectador y demostrar qué puede hacer cuando le toque estar frente a los jueces y al público.

El propio creador de contenido recordó que desde hace años soñaba con participar en un formato de baile. De hecho, contó que veía este tipo de programas junto a su mamá y se imaginaba algún día formando parte de ellos, aunque pensaba que podría hacerlo como soñador.

“Con la boca callada se van a quedar. ¿Quién dijo miedo?”, bromeó al contar la noticia.

Denis Aguilar será el invitado especial de la octava gala de Mira quién baila.

Denis bailará con Lucía Jiménez

Otro detalle que lo tiene especialmente emocionado es la compañera que tendrá en la pista: la bailarina y coreógrafa Lucía Jiménez.

Denis no escondió la admiración que siente por ella y aseguró que compartir esta experiencia será algo muy especial.

“Ustedes saben lo que es bailar con Lucía Jiménez. Yo a esa mujer la admiro desde que estoy en la universidad y ahora voy a compartir la pista de baile con ella”, comentó.

Aunque reconoció que siente nervios por el reto, agradeció a Teletica, a la producción del programa y a quienes hicieron posible que recibiera la invitación.

La participación también marca un momento especial para el creador de contenido, quien aseguró sentirse emocionado de formar parte de una temporada que considera histórica para el formato.

Denis cuenta con más de 28.000 seguidores en Instagram y alrededor de 38.500 en TikTok, donde sus comentarios sobre Mira quién baila han llamado la atención de quienes siguen el programa.

Ahora la pregunta es si, después de tantas opiniones sobre los famosos, logrará convencer al público cuando sea él quien tenga que salir a bailar.