Seguidores de Mira quién baila explotaron contra Teletica por esta razón

Mira quién baila (Cortesía/Teletica)

Teletica recibió una lluvia de críticas por parte de los seguidores de Mira quién baila (MQB), quienes aprovecharon una publicación del canal para reclamar por la cantidad de anuncios que, según ellos, se transmiten durante cada gala.

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La polémica surgió luego de que el canal compartiera un fragmento de las declaraciones del español Toni Costa, integrante del jurado, durante la sétima gala del programa, realizada este domingo.

Costa calificó la gala como muy bonita, pero dejó claro que una de las presentaciones no terminó de convencer al jurado. Además, les lanzó un reto a los participantes para la siguiente semana.

“Para la próxima gala, queremos ver más, no sé cómo lo van a hacer si van a tener que doblar ensayos”, expresó.

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Televidentes se quejan por los anuncios

Sin embargo, la publicación terminó convirtiéndose en un espacio para que varios usuarios manifestaran su molestia con el formato del programa.

Uno de los reclamos que más se repitió fue la cantidad de publicidad que, según los televidentes, interrumpe el desarrollo de las galas y reduce el tiempo que pueden disfrutar de las coreografías.

Parte de los comentarios. captura (captu/cortesía)

“Yo considero que el montón de anuncios le quita emoción al programa y entiendo el tema del patrocinio, pero se me hace exagerado ver un sinfín de anuncios y tres minutos de baile”, “Mucho bla, bla, bla, mucho anuncio y literal 12 minutos de baile, el resto del programa es patrocinio, aburre”, “Últimamente se está parando de uñas el programa, puros anuncios y nada de baile” , “Tienen un poquito de baile en sus comerciales, se pasan con tanto anuncio”.

Este medio consultó a Vivian Peraza, productora de Mira quién baila, sobre los reclamos de los televidentes por la cantidad de publicidad durante las galas y la percepción de que hay poco tiempo para disfrutar de las presentaciones. Se le solicitó conocer su posición ante estos comentarios y si la producción ha tomado en cuenta las opiniones de la audiencia.