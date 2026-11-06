Antuan Fallas revela cómo sigue de su lesión y qué tendrá que hacer para bailar este domingo

Antuan Fallas y Alhana Morales siguen ensayando para su presentación en Mira quién baila. (redes/Instagram)

Antuán Fallas no quiere perderse la octava gala de Mira quién baila (MQB), pese a la lesión que sufrió en el cuello durante uno de los ensayos con su bailarina Alhanna Morales.

El participante contó este viernes que amaneció mucho mejor de los dolores que venía sintiendo en el cuello y las cervicales, por lo que ya se prepara para volver a la pista este domingo.

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Para intentar llegar en las mejores condiciones al ensayo de este viernes, el jueves por la noche recibió una nueva sesión de terapia en su casa, hasta donde llegó el fisioterapeuta Leonardo Artavia. Además, una enfermera le colocó vitaminas por vía intravenosa.

“Mi actualización es que ya estamos mucho mejor hoy. Vamos a practicar las cargadas que tenemos que hacer, vamos a cambiarlas, obvio, no van a ser las mismas que estábamos haciendo para evitar poner peso de este lado (cuello), pero tenemos que sacar cargadas,” contó.

Antuan Fallas contó que tendrán que modificar un poco la coreografía de este domingo. (redes/Instagram)

De esta manera, Antuán y Alhanna tendrán que hacer algunos ajustes en su coreografía para evitar movimientos que puedan comprometer la zona afectada, aunque sin renunciar por completo a las cargadas que forman parte de su presentación.

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El bailarín había sufrido una lesión en la zona cervicotorácica durante una cargada, cuando Alhanna cayó sobre la parte alta de la espalda del bailarín, entre las vértebras cervicales y las primeras torácicas. Esto le provocó una tortícolis bilateral que le dificultaba mover el cuello hacia ambos lados.

Ahora, la expectativa está puesta en cómo responderá su cuerpo y si podrá completar su presentación en la octava gala.