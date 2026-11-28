La vida de Antuan Fallas cambiaría para siempre con la noticia que el creador de contenido estaría próximo a confirmar públicamente.

Fallas es una de las figuras más mediáticas del momento en el país debido a su participación y desempeño en Mira quién baila.

Antuan Fallas se perfila como el gran ganador de Mira quién baila 3. (Cortesía/Teletica)

En medio de la recta final del reality de baile de canal 7, Antuan se estaría alistando también para confirmar públicamente una inesperada noticia.

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Fuentes de La Teja allegadas a Fallas y a Mira quién baila nos aseguraron este viernes que el joven y su novia, Allison Herrera, están a días de confirmar que serán papás.

Sin respuesta

La Teja contactó a Antuan para consultarle si es cierto que están esperando bebé, pero al cierre de este artículo no había respondido.

Según la fuente de este medio, en los pasillos de la televisora ya se habla de la noticia, pues la información se escapó antes de tiempo.

Fallas tendría como plan comunicar que sería papá en la gala final de Mira quién baila, el próximo domingo 6 de diciembre, reality que la mayoría coincide que ganará.

En las primeras semanas del programa, la página farandulera La Esquina 506 publicó una entrevista que le hizo a la novia de Antuan y ella destacó algunas cualidades de él por las que lo considera el amor de su vida.

Antuan Fallas se mostró muy enamorado junto a su novia Allison Herrera en las últimas horas. (redes/Instagram)

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Novia de Antuan había dicho esto de él

“Antuan es increíble, o sea, realmente Antuan es lo mejor en lo que él se propone y en todo lo que hace, tanto en deportes como ahorita bailando. Creo que aparte de ser una persona increíble y que todo lo hace muy bien, o sea, el carisma y el corazón de él es lo que lo distingue. Es una persona superleal, aparte que me ha demostrado que siempre va a estar ahí, es un compañero indispensable. Entonces para mí, es el amor de mi vida”, afirmó en entrevista con ese medio.

Desde ya le deseamos a Antuan y a Allison lo mejor en esta nueva etapa que estarían empezando a vivir.

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