Apareció Bryan Ganoza luego del pleito con su pareja, ¿qué dijo?

Bryan Ganoza tiene más de cuatro años de relación con la madre de sus dos hijos. Archivo (Lilly Arce Robles.)

Bryan Ganoza acaparó la atención en redes sociales este jueves luego de que su pareja, Youcenar Castro, divulgara un video de los dos discutiendo y en el que ella lo acusaba de ser supuestamente un mal padre y no ayudarle con los quehaceres de la casa.

El “Cabro más macabro” por fin apareció y respondió a uno de los mensajes que dejamos en sus contactos.

Cuando se dio todo el burumbum con la madre de sus dos hijos el cantante evitó contestar las llamadas y mensajes y hasta no publicó más nada en sus redes sociales.

Sin embargo, al final de la noche se tomó unos minutos y nos respondió: “No me voy a referir al tema. No voy a hablar de una mujer y menos la mamá de mis hijos. Un abrazo”.

En el video que subió la exparticipante de Combate a sus redes y que se volvió viral se escucha al final donde el artista le dice que la relación entre ellos había acabado. No sabemos aún si eso fue así o si todavía siguen viviendo juntos y lo dijo al calor del momento.

“Que tú y yo terminamos. Ya no más. Ya no quiero hablar más contigo porque yo no puedo estar con una mujer como usted, por eso, porque es bipolar, está loca, ocupa pastillas, medicamentos”, le dice el bailarín de Dancing with the Stars en la grabación.

Ganoza y Youcenar se conocieron cuando estuvieron en el programa Combate. Instagram

¿Se irá para Las Vegas?

En el programa De boca en boca del jueves publicaron una entrevista con el artista en la que contó que está analizando regresar a Las Vegas, Estados Unidos, porque se le hace más fácil generar dinero allá para sacar adelante su carrera musical.

En la Ciudad del Pecado el también modelo se dedica a trabajar como stripper o bailarín sensual en un night club y, según ha contado, eso le deja muchos dólares en la bolsa.

Ahora la gran pregunta es si luego de esta bronca se irá pronto y si en verdad volverá a dejar a su pareja y a sus dos hijos.

En la temporada pasada de Dancing with the Star el bailarín dijo que el 2022 la vida se encargó de darle una bofetada para que reaccionara y comprendiera que primero están sus hijos que hacer dinero en Estados Unidos. ¿Será que ya cambió de pensar?

