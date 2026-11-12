Arabella Salaverry, esposa de Leonardo Perucci, casi entre lágrimas: “Yo no me despido de él”

La actriz y escritora Arabella Salaverry atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su esposo, Leonardo Perucci, el querido actor y expresentador de televisión que falleció este martes 10 de noviembre.

Después de compartir 47 años de vida con el artista, Arabella habló con La Teja sobre lo que significa su partida y los recuerdos que atesorará de quien fue su compañero durante casi cinco décadas.

Arabella Salaverry atendió a la prensa con gran cariño. Fotografía: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

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Con la voz cargada de emoción y casi con las lágrimas afuera, la artista dejó claro que, para ella, el vínculo con Perucci no termina con su muerte.

“Todavía no me despido de él. Él está en mi corazón, me imagino que será para siempre, yo no me despido de él, él está en mi corazón”, expresó.

La cualidad de Leonardo Perucci que más recuerda

Más allá de su trayectoria artística, Arabella destacó una característica de su esposo que, según contó, dejó una huella profunda en su vida: su generosidad como ser humano.

Esposa de Leonardo Perucci se conmueve al recordar a su gran amor

“Su generosidad como ser humano (es el recuerdo que más le cala), siempre dispuesto a dar, a ayudar a los compañeros de trabajo, a formar, su amor por los hijos, esos son los rasgos que son invaluables”, manifestó.

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La actriz también recordó el amor con el que Leonardo recibió a su hija, a quien ella aportó al matrimonio, y el lugar que el actor le dio en su vida.

“Yo aporté una hija al matrimonio y él la recibió como su propia hija”, contó doña Arabella, quien atendió a la prensa con gran cariño.