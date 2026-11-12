Más que una vela, a Leonardo Perucci le prepararon una fiesta: hasta Chayanne sonó en su despedida

El velorio de Leonardo Perucci estuvo lleno de detalles que reflejaron la personalidad, las pasiones y las convicciones que lo acompañaron durante su vida.

Su familia quiso que la vela fuera mucho más que un momento de tristeza. Por eso, preparó un homenaje alegre, cargado de recuerdos, música y símbolos que cuentan parte de la historia del artista.

El féretro de Leonardo Perucci permaneció cubierto con las banderas de Chile y Cuba. Hubo flores de muchos colores y fotos del recuerdo. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

Don Leonardo falleció este martes 10 de noviembre, a los 87 años.

Valeria Perucci, hija del reconocido actor, conversó con La Teja sobre los detalles que ella, su mamá, Arabella Salaverry, y sus hermanos escogieron para despedir al artista de una manera muy especial.

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“Nosotros queríamos darle un homenaje como alegre a mi papá. Él siempre fue una persona muy vivaz, muy llena de vida, por eso también escogimos flores de colores fuertes”, contó.

La música de Leonardo Perucci estuvo presente

Uno de los detalles más especiales fue la música. La familia preparó una lista de reproducción con canciones que representaban los gustos variados del actor, desde clásicos internacionales hasta temas que disfrutaba cantar o escuchar.

Valeria explicó que incluyeron canciones de Elvis Presley, The Beatles y Frank Sinatra, además de son cubano, trova, música de protesta, y hasta la pegajosa “Bailando bachata”, de Chayanne.

La hija del actor también compartió una razón muy personal para mantener la música sonando durante la despedida.

En la vela se exhibieron los premios nacionales y reconocimientos que don Leonardo Perucci obtuvo a lo largo de su carrera artística. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

“Yo tengo la creencia que el sentido del oído es lo último que se va, entonces para que él escuche su música aquí”, explicó.

Fotos, videos y premios para recordar su trayectoria

En la sala de velación también había fotografías de diferentes etapas de la vida de Perucci, desde que era bebé hasta sus años más recientes. También se exhibieron reconocimientos y los premios nacionales que ganó en Costa Rica.

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Además, los asistentes pudieron ver videos que recordaban momentos de su vida. Uno de ellos se lo envió canal 7, un gesto que Valeria agradeció, mientras que el otro se preparó con fotografías que ella misma mandó a la funeraria.

La familia fue la encargada de organizar cada detalle. Según Valeria, la idea era celebrar la vida de su papá y recordar al hombre alegre que siempre fue.

“Fuimos entre mi hermana, mi mamá, mi hermano y yo que decidimos hacerle una fiestita más que una vela”, dijo.

Las banderas que cuentan parte de su historia

Entre los elementos que llamaron la atención durante la despedida estuvieron las banderas de Chile y Cuba, que cubrieron el féretro, dos países fundamentales en la historia personal de Leonardo Perucci.

El actor nació en Chile, por lo que la bandera de ese país tenía un significado especial. La de Cuba también estuvo presente por el vínculo que Perucci desarrolló con ese pueblo durante una etapa difícil de su vida, pues fue el primer país donde vivió en el exilio.

“Mi papá también le tenía mucho cariño al pueblo cubano y él vivió una etapa muy dura que fue el inicio de su exilio en Cuba”, recordó Valeria.

Música, color, videos y fotos en la despedida a don Leonardo Perucci

Un hombre fiel a sus convicciones

Para Valeria, las banderas no solo representaban los países que marcaron la vida de su papá, sino también los valores que defendió.

La hija del actor recordó que él creía en la solidaridad, en el derecho de todas las personas a recibir atención médica y en la posibilidad de vivir con dignidad.

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“Papi siempre fue muy consecuente con lo que sentía y con su forma de actuar sin importar lo que la demás gente pensara, que eso creo que es lo más importante, que él siempre fue muy fiel a sus creencias”, expresó.

La familia colocó fotos de la vida de don Leonardo, acá junto a su amada esposa, Arabella Salaverry. (Jose Cordero/José Cordero)