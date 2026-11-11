Fotógrafo comparte la que sería la última foto de Leonardo Perucci y revela cómo fueron sus últimos días

Jimmy Córdoba compartió las que serían las últimas fotografías de Leonardo Perucci.

Una coincidencia que terminó convirtiéndose en un recuerdo para siempre. El fotógrafo de prensa Jimmy Córdoba compartió los últimos días de vida de Leonardo Perucci en el Hospital Calderón Guardia y tuvo la oportunidad de tomarle la que sería la última fotografía al reconocido actor y presentador.

La historia fue compartida por el comunicador Jorge Chaves, quien dio a conocer el testimonio de Córdoba, quien también permanece hospitalizado en ese centro médico.

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Según relató el fotógrafo, ambos coincidieron en el servicio de Emergencias. Él llevaba siete días internado y Perucci tres cuando comenzaron a compartir esos momentos.

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“Tenía siete días yo y él tres de estar en Emergencias del hospital. Pasamos durmiendo muchos días, él estaba muy delicado. Dolencias del corazón”, contó Córdoba.

Así fueron los últimos días de Leonardo Perucci en el hospital

Leonardo Perucci y sus últimos días en el hospital. Captura (Leonardo Perucci/Leonardo Perucci)

En su relato, el fotógrafo explicó que, según lo que le contó el propio Perucci, el presentador llegó al hospital durante la madrugada del domingo debido a un dolor en el pecho.

De acuerdo con esa conversación, permaneció varios días en Emergencias y posteriormente fue trasladado a un área donde atendían a pacientes con problemas cardíacos y respiratorios.

Córdoba recordó que durante su estancia allí, Perucci sufrió otros dos fuertes dolores en el pecho y le realizaron varios exámenes, entre ellos análisis de sangre, radiografías y un ecocardiograma.

Después de dos días en esa área, el presentador fue trasladado a un salón y le comunicaron que lo llevarían a un cateterismo. Según el testimonio, también le explicaron que el procedimiento representaba un riesgo importante debido a su condición de salud.

“Fue así como él firmó el permiso para ser operado, consciente del riesgo. En ese momento ya no estuvimos al tanto, hasta enterarnos de que había fallecido. Muy triste todo lo sucedido”, expresó.

“Nunca dejó de sonreír”

Más allá de los momentos difíciles, Córdoba recordó a Perucci como un hombre carismático, tranquilo y con una actitud positiva, incluso mientras enfrentaba sus problemas de salud.

El fotógrafo contó que el presentador le manifestó que tenía dolor en el pecho y que durante esos días también conversaron y compartieron bromas para hacer más llevadera la estadía en el hospital.

“Oye güevón, me duele mi pecho”, recordó que Perucci le dijo. También mencionó que el artista le había contado sobre otros procedimientos médicos que había enfrentado, entre ellos una intervención en una válvula y el uso de un marcapasos.

Córdoba destacó que, pese a sus dolencias, el presentador mantenía su sonrisa y que su esposa y su hija siempre lo acompañaban.

Al despedirse, el fotógrafo compartió una reflexión sobre la importancia de valorar la vida y no juzgar a las personas por cómo se ven, pues no siempre es posible conocer las dificultades que enfrentan.

“Hoy se fue don Leonardo, a quien le mando al cielo un abrazo y le digo gracias por dejarme ser parte de su vida”, le dijo a Chaves.