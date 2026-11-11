Prensa de Chile destaca el hito de Leonardo Perucci en la televisión de ese país

La muerte de Leonardo Perucci no pasó inadvertida en Chile, el país donde el actor nació 87 años atrás.

El artista falleció este martes 10 de noviembre en Costa Rica y la prensa chilena reportó su deceso destacando el hito de don Leonardo en la televisión de ese país.

Leonardo Perucci falleció este 10 de noviembre a los 87 años. (Jose Cordero)

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Don Leonardo llegó a Costa Rica a finales de los años 70 tras exiliarse, primero en Cuba y luego en territorio costarricense, por el golpe de Estado de 1973 en el país suramericano.

“Histórico actor chileno”

En el artículo en el que comunicó su muerte, el medio chileno 24 horas –que pertenece al canal público Televisión Nacional de Chile– subrayó a don Leonardo como un actor “histórico” de Chile.

“Muere a los 88 años Leonardo Perucci, histórico actor chileno y protagonista de la primera teleserie del país”, indicó 24 horas en el titular de su artículo sobre la muerte del expresentador televisivo.

24 horas indicó que don Leonardo encabezó el elenco de “Los días jóvenes”, telenovela que se emitió del 5 de abril al 30 de octubre de 1967. Constó de 93 capítulos de 35 minutos cada uno y don Leonardo interpretó el personaje de Francisco Jara.

El medio chileno 24 horas tituló así su noticia de la muerte de don Leonardo Perucci. (Captura/Captura)

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“El intérprete (Perucci) marcó un hito en la historia de la televisión nacional (chilena) al encabezar el elenco de ‘Los días jóvenes’, la primera producción dramática emitida en el país a través de Canal 13 en 1967”, aseguró 24 horas.

Otros medios chilenos reportaron fallecimiento

Pero no fue el único medio chileno que registró el fallecimiento de don Leo.

BioBio publicó la noticia bajo el titular: “Muere actor chileno Leonardo Perucci a los 87 años en Costa Rica”.

“Nacido en Antofagasta el 13 de diciembre de 1938, Leonardo Perucci comenzó su carrera artística a los 19 años, desarrollando una extensa trayectoria que abarcó televisión, cine y teatro. Tras el golpe de Estado de 1973 en Chile, vivió un período en Cuba antes de establecerse en Costa Rica en 1979, país donde se convirtió en una figura reconocida del entretenimiento”, indicó BioBio.

La Cuarta, por su parte, comunicó así la partida del actor. “Estaba lejos de Chile: muere el legendario actor nacional Leonardo Perucci, rostro de recordadas teleseries”.

Entre esas teleseries, La Cuarta destacó: Hippie, Brujas y Papi Ricky.

Leonardo Perucci en una de las obras de teatro que participó en Costa Rica.

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La revista Duplos informó: “Luto en la TV chilena: muere a los 87 el actor Leonardo Perucci tras su participación en Brujas y Papi Ricky”.

Las honras fúnebres a don Leonardo se llevarán a cabo en Costa Rica este miércoles a partir de las 4 de la tarde en la funeraria del Magisterio, en San José.