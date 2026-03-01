Araya Vlogs anunció que hará un cambio de estilo de vida que podría afectar sus videos

Araya Vlogs, creador de contenido, contó que hizo un cambio de vida a consecuencia de tanto viaje. (redes/Instagram)

El creador de contenido Araya Vlogs sorprendió a sus seguidores al anunciar un cambio importante en su rutina diaria, que podría afectar sus videos en YouTube.

Acostumbrado a un estilo de vida marcado por viajes internacionales constantes y horarios irregulares, el youtuber reconoció que, durante mucho tiempo, su bienestar quedó en segundo plano.

El sancarleño explicó que tomó la decisión de adoptar hábitos más saludables, especialmente en lo relacionado con la alimentación.

Según relató, la vida en aeropuertos y hoteles lo llevó a consumir alimentos poco saludables.

“Cuando uno viaja, todas las mañanas hay pan con Nutella, leche condensada y postres después de cada comida; es muy insano”, comentó.

Más allá de la imagen que proyectaba, el creador fue enfático en aclarar que su estado físico no reflejaba lo que ocurría internamente.

“Aunque me vieran delgado o a veces un poco más grueso, por dentro estaba mal. Los niveles internos se alteran”, afirmó, enviando un mensaje directo a sus seguidores sobre la importancia de realizarse chequeos médicos, incluso cuando no hay señales visibles de alerta.

Poniéndolo bonito

La comida es un detalle que siempre resalta en cada uno de sus viajes, pues a cada destino que va suele comer de sus platillos tradicionales, por lo que ahora de seguro se medirá más en ese sentido con tal de no romper la dieta.

Araya además reconoció que por su trabajo se le dificulta mantener una rutina constante de ejercicio, por eso cada vez que puede intenta ir al gimnasio como este domingo.

Araya Vlogs mostró como va el proceso desde que decidió comer más sano. (redes/Instagram)

“Esta es la primera vez en la semana que vengo al gimnasio y lo importante es cumplir, pero más importante la dieta”, dijo.

Además, mostró cómo se le van formando los cuadritos en su abdomen, los cuales asegura “no es mucho, pero es trabajo honesto”.