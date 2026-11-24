Milo J se presentó ante más de 15 mil personas en el Parque Viva. Foto: David Chacón (cre/David Chacón)

El cantante argentino Milo J sigue disfrutando de su paso por Costa Rica y después de presentarse ante miles de personas en Parque Viva este domingo, decidió cambiar los escenarios por un plan mucho más relajado, pues se fue para la playa.

El intérprete de “Niño” fue visto en playa Mantas, la que está ubicada junto a Punta Leona, donde aprovechó para descansar, compartir con algunos amigos e integrantes de su equipo y disfrutar de un buen mate.

Pero lo que seguramente no esperaba era que algunos de sus seguidores lo reconocieran mientras disfrutaba de ese rato de tranquilidad.

Milo J sigue disfrutando de Costa Rica

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El encuentro quedó registrado en videos que comenzaron a llamar la atención en redes sociales, pues varias personas tuvieron la oportunidad de acercarse al artista, saludarlo y hasta tomarse fotografías con él.

Una de las más emocionadas fue Karen Bonilla, quien compartió su experiencia y contó que jamás imaginó que durante su despedida de Costa Rica se encontraría con uno de sus artistas favoritos.

Milo J sigue disfrutando de Costa Rica

La joven incluso confesó que pensaba que el mejor día de su vida había sido cuando asistió al concierto, pero el encuentro en la playa terminó superando aquella experiencia.

“O sea, yo pensé que el mejor día de mi vida había sido ir al concierto de Milo J, mi artista favorito, y no, fue hoy, el día siguiente, que me estoy despidiendo de Costa Rica en la playa y me topo a Milo J. Casi me descompongo, por Dios, me temblaba todo. Un sueño hecho realidad. Soy la favorita de Dios, ¿sí o no?”, escribió.

Milo J se fue a playa Mantas después de su concierto en Parque Viva. (redes/TikTok)

El artista, cuyo nombre real es Camilo Joaquín Villarruel, se presentó por primera vez en Costa Rica el domingo 22 de noviembre como parte de su gira “La vida era más corta Tour”.

Su espectáculo en Parque Viva reunió a miles de seguidores que cantaron sus principales éxitos y le demostraron el cariño que le tienen.

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El concierto Milo J. fue este domingo 22 de noviembre ante un llenazo. Foto: David Chacón (cre/David Chacón)

Después del concierto, el argentino también agradeció públicamente el recibimiento de los ticos y manifestó sus deseos de regresar.

Así que su visita al país no solo estuvo cargada de música y aplausos, sino también de momentos inesperados que sus admiradores difícilmente olvidarán.