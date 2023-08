Arlene Elizondo recordó uno de los momentos que más la marcó cuando fue Chica Buba

Cantantes Leo Jara, Marko Jara; Arlene Elizondo y El Gatillazo. Cortesía

El primer reality de canto que hizo Teletica fue en el 2002, cuando se dieron a la tarea de armar un grupo musical solo de mujeres, al que bautizaron Chicas Buba.

Una que inició su carrera musical gracias a este grupo es Arlene Elizondo, conocida popularmente como “La Patrona”, quien con apenas 16 años logró quedar entre las seis integrantes.

En este jueves de recuerdos hicimos que la cantante sacara del baúl algunas fotos de aquella época y nos contara una anécdota de su paso por este grupo juvenil, que fue todo un boom hace casi dos décadas.

Cantante Arlene Elizondo recordando su época en las Chicas Buba. Cortesía

Arlene, quien es de Tilarán, Guanacaste, estaba en aquel entonces en el colegio y gracias al apoyo de sus padres fue a hacer la audición y, según recordó, le dieron el papelito que era la 265 en hacer la prueba.

“Como yo estaba en el colegio me tocaba agarrar bus de 5 a. m. de Tilarán y tuve que hablar con los profesores, que aunque no fuera a clases, me dejaran algún trabajo o así para no dejar de estudiar y así poder ir a los programas. Puede rajar que yo fui la Chica Buba que más le costó”, mencionó.

LEA MÁS: Este es el galán cubano que le robó el corazón a la cantante tica Arlene Elizondo

La ahora solista contó que quizá el momento más significativo fue antes de quedar dentro del grupo, más allá de la grabación del disco y los muchos conciertos que dieron, porque hubo un momento en que estuvo a punto de rendirse.

“Hacía falta una semana para la gran final, yo tenía 16 años, tenía que viajar todos los días a San José, regresar como a las 8 p. m. a hacer trabajos del colegio, iba estudiando en veces en el bus para un exámen, me levantaba todos los días antes de las 4 a. m., y yo sentía que ya me iba a dar algo. Un día me tiré en la cama a llorar y les dije a mis papás que no podía con todo, el cole, con los ensayos.

“Nunca se me va a olvidar que mis papás se sentaron cada uno a un lado mío y me dice mi papá: ‘¿usted se ha puesto a pensar qué pasaría si usted se rinde y tal vez la otra semana la anuncian como una de las Chica Buba?, falta muy poquito’. Y mami me decía: “piense que tanto sacrificio valdrá la pena’ y es que fueron tres meses muy fuertes”, recordó.

Las Chicas Buba fueron elegidas luego de tres meses de programa donde debían interpretar diferentes canciones. Cortesía

La guanacasteca contó que luego de ese empujón emocional que le dieron sus papás ella decidió llevarlos a la gran final del programa y que fue muy lindo escuchar el veredicto junto a ellos.

“La mayoría salían llorando y yo entré con mis papás a escuchar el veredicto de los jueces, que entre ellos estaba Jorge Castro, Carlos Guzmán, Humberto Canessa, y la cosa es que me dicen: ‘fue muy buena tu participación, fuiste la única de provincia que quedó', y dicen: ‘pero’, y yo pensaba que hasta ahí llegué, cuando me dicen: ‘pero fuiste la segunda Chica Buba seleccionada’. Yo lloré y lloré con mis papás y pensar que quería renunciar”, mencionó.

Para Arlene esa enseñanza de vida que le dieron sus papás de no rendirse le sirvió para toda la vida, porque siempre piensa en ese momento cuando se siente frustrada y quiere tirar la toalla.