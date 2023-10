Arnold Schwarzenegger fue un padre estricto, ojo a los castigos que tomaba si no le hacían caso

Arnold Schwarzenegger reveló lo que le hacía a sus hijos si no hacían caso. La Nación Argentina.

A pesar de su gran fama y por ende, buena cantidad de harina que se ganó durante su carrera, el actor y político Arnold Schwarzenegger no se considera un tata alcahueta.

Actualmente, a sus 76 años y a mes y medio de haber sido operado del corazón, el famoso está en la etapa de promoción de su nuevo libro Be Useful: Seven Tools For Life, (Sé útil: siete herramientas para la vida) y, en ese contexto, fue invitado a Jimmy Kimmel Live donde habló de la huelga de guionistas, de su proyecto literario y hasta de su costado más íntimo y personal: su rol como padre.

El actor sorprendió al revelar lo estricto que fue con sus hijos cuando eran pequeños y recordó las represalias que tomó con ellos cuando incumplían las normas de la casa.

Si bien reflexionó que, de acuerdo a la forma en la que él creció, considera que fue “indulgente” con sus hijos, sí reconoció que, teniendo en cuenta los “estándares estadounidenses”, probablemente fue un tanto “estricto” cuando sus hijos eran pequeños.

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver junto a sus hijos, Christina, Christopher, Patrick y Katherine. La Nación Argentina.

¿Cómo impartía disciplina?

Cabe mencionar que el expolítico tiene cinco hijos, Katherine, Christina, Patrick y Christopher, de su matrimonio con Maria Shriver y Joseph, fruto de una aventura que tuvo con su ama de llaves, Mildred Baena , cuando aún estaba casado.

Al revelar que fue un padre exigente, el conductor del programa le pidió que ejemplifique cómo actuó durante la crianza de sus hijos y él recordó algunos hechos puntuales.

“Creo que lo que mis hijos mencionan a menudo es que mi hijo, por ejemplo, no tendía su cama. Hizo que la niñera lo hiciera, lo cual no estaba permitido”, sostuvo el actor y reveló que supo decirle a sus niños que ellos tenían que “hacer sus propias camas, limpiar sus duchas y sus baños y lavar su ropa”.

Fue entonces cuando rememoró lo que hizo con su hijo Patrick , quien también es actor, cuando se enteró de que incumplió las reglas.

“Entré una vez (a su cuarto) y la cama estaba tan impecablemente hecha que la miré y dije: ‘Patrick, ¿vos hiciste esto?’ Y él dijo: “No, no lo hice”. Entonces agarré el colchón, abrí las puertas, y lo tiré por el balcón y lo arrojé a la piscina“, reveló Arnold, e indicó que su hijo tuvo que volver a subir el colchón con las almohadas.

Pero Patrick no fue el único que tuvo un castigo por romper las reglas. El artista contó que su hija mayor, Katherine - quien está casada con el actor Chris Pratt - tenía la mala costumbre de quitarse los zapatos y dejarlos al lado de la chimenea, en vez de guardarlas en el lugar correcto.

Él le llamó la atención varias veces, hasta que, como no tuvo respuesta, terminó por tirar los zapatos a la chimenea, enseñándole así una lección a la ahora escritora. Eso sí, tampoco es que fue corriendo a comprarle otros porque ella tenía que aprender orden.

Arnold contó que a su hija Katherine le quemó unos zapatos, luego de que ella no los quisiera ordenar. La Nación Argentina.

Asimismo, reveló que a uno de sus hijos le encantaba dejar las luces encendidas y él se cansó de explicarle que había que cuidar la electricidad. Incluso le dijo al pequeño que iba a quitar las bombillas del candelabro, pero él no le creyó.

Un día el niño, que en ese entonces tenía cinco años , se asustó cuando quedó completamente a oscuras, ya que el actor sacó todos los focos de luz. A partir de ese susto, el actor contó que su hijo aprendió la lección y nunca más dejó una luz encendida.

“Ese es el tipo de cosas que hago con los niños”, sentenció Schwarzenegger.

Sin duda una verdadera lección para los padres que en muchas ocasiones fallamos por querer consentir de más a nuestros hijos y no nos damos cuenta de que más bien estamos perjudicándolos para el futuro. ¡Bien por Arnold!