Así de linda se ve la novia de Daniel Drew, a falta de pocos meses para dar a luz

Alejandra Cordero compartió esta hermosa foto donde muestra la evolución de su embarazo. Fotografía: Instagram Alejandra Cordero. (Instagram/Instagram)

Alejandra Cordero, quien era pareja del empresario Daniel Drew cuando él falleció hace cuatro meses, presumió en este Día de la Madre, lo bella que se ve embarazada.

LEA MÁS: Exesposo de Nancy Dobles será papá póstumo: su pareja está embarazada

Cordero publicó una hermosa foto en sus redes en la que dejó ver cómo ha crecido su retoño, quien está próximo a nacer.

Drew, exesposo de Nancy Dobles, será papá póstumo, pues el empresario falleció el 14 de abril, a los 57 años, tras semanas de luchar por su salud debido a un derrame cerebral.

A inicios de agosto, La Teja dio a conocer que Ale esperaba bebé y según contó ella en TikTok será un niño.

Este fue el video compartido por Alejandra Cordero en su cuenta de TikTok.

En la foto que Ale compartió este viernes evidencia su felicidad mientras espera la llegada de su bebito, el cual la convertirá en madre por primera vez.

LEA MÁS: Hijo mayor de Nancy Dobles recuerda a su papá a cuatro meses de su muerte

Para Drew, será el tercer hijo que procreó, pues de su matrimonio con Nancy Dobles nacieron Daniel, que ya tiene 22 años, y Gabriel, de 18.