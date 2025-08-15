Farándula

Así de linda se ve la novia de Daniel Drew, a falta de pocos meses para dar a luz

Alejandra Cordero presumió su embarazo en este Día de la Madre

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
Así de linda se ve embarazada la novia de Daniel Drew, exesposo de Nancy Dobles
Alejandra Cordero compartió esta hermosa foto donde muestra la evolución de su embarazo. Fotografía: Instagram Alejandra Cordero. (Instagram/Instagram)

Alejandra Cordero, quien era pareja del empresario Daniel Drew cuando él falleció hace cuatro meses, presumió en este Día de la Madre, lo bella que se ve embarazada.

LEA MÁS: Exesposo de Nancy Dobles será papá póstumo: su pareja está embarazada

Cordero publicó una hermosa foto en sus redes en la que dejó ver cómo ha crecido su retoño, quien está próximo a nacer.

Drew, exesposo de Nancy Dobles, será papá póstumo, pues el empresario falleció el 14 de abril, a los 57 años, tras semanas de luchar por su salud debido a un derrame cerebral.

A inicios de agosto, La Teja dio a conocer que Ale esperaba bebé y según contó ella en TikTok será un niño.

Este fue el video compartido por Alejandra Cordero en su cuenta de TikTok.

En la foto que Ale compartió este viernes evidencia su felicidad mientras espera la llegada de su bebito, el cual la convertirá en madre por primera vez.

LEA MÁS: Hijo mayor de Nancy Dobles recuerda a su papá a cuatro meses de su muerte

Para Drew, será el tercer hijo que procreó, pues de su matrimonio con Nancy Dobles nacieron Daniel, que ya tiene 22 años, y Gabriel, de 18.

Daniel Drew, exesposo de Nancy Dobles y padre de sus hijos Daniel y Gabriel.
Daniel Drew junto a los dos hijos que tuvo cuando fue esposo de Nancy Dobles. (redes/Instagram)
boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Daniel DrewNancy DoblesAlejandra Cordero
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.