Así está Daniel Carvajal un mes después de casi morir en un viaje

Daniel Carvajal Daniel Carvajal tiene una nueva oportunidad de vivir. Cortesía.

Daniel Carvajal agregó este año una nueva celebración a su calendario y es la oportunidad de seguir disfrutando de su vida.

El empresario, exparticipante de programas como Dancing with the stars y Combate, estuvo cerca de morir hace un mes, tras infectarse por una bacteria que no lo dejaba respirar, durante un viaje a Cancún, México.

Lo que parecían unas vacaciones soñadas terminaron en un infierno para el musculoso. La cosa fue tan grave que en un momento le pidió a las personas que estaban con él que decidieran si regresaba o no al país, pues no podía costear un hospital en esa ciudad y su estado cada minuto era más grave.

El 5 de enero fue cuando Dani se puso muy mal y el 7 regresó al país casi muriéndose, ya acá pasó 12 días internado en el hospital México, los cuales le sirvieron para reflexionar y valorar aún más el verdadero sentido de vivir.

Daniel Carvajal solo pudo ir a una atracción en Cancún. Cortesía.

- ¿Cómo está a un mes de haber vivido esa situación tan dura?

Gracias a Dios ya he podido retomar mi vida normal, con respecto a la actividad física y al trabajo con mi centro de acondicionamiento.

Emocionalmente ya me siento positivo, con energía, en estas últimas dos semanas he compartido con grupos de amigos y vieras la sensación de felicidad que he tenido, es muy diferente a lo que vivía antes. El trajín diario, el estrés, los compromisos y la presión por crecer en el negocio no me dejaban disfrutar esas cosas. Yo lo que he hecho es tomar lo que me pasó y encontrarle un propósito, ya puedo valorar más lo esencial, que es la relación con mis padres, le bajé un poco al trabajo, sé que no tengo nada qué demostrar y ahorita ando tranquilo, es una nueva oportunidad que me da Dios para cambiar las cosas.

- ¿Llegó a peligrar su vida?

Fue tan grave que a mí me dijeron que lo que me pasaba se me podía ir para el cerebro o al pulmón, y eso es un 90 por ciento mortífero, me decían que no me podía venir para Costa Rica.

Al final lo hice y cuando me bajé del avión estaba vomitando sangre, pus, sudando, con temperatura y dolor de cabeza, tenía que disimular para que en Panamá me dejaran volar, fue algo muy duro, por eso yo digo que Dios me dio otra oportunidad de vida, porque lo que pasé fue muy duro, lo peor que me ha pasado.

- A un mes de lo que pasó, cuál es la mayor reflexión que hace?

A mí definitivamente Dios me está hablando, yo en el 2013 me volqué y no me pasó nada, y ahora esto. Entonces yo creo que Él me pide tiempo, ahorita estoy cambiando comportamientos que tenía, paso más con mi familia, creo que no se nos tiene que olvidar que lo más importante que tenemos es la salud, si tenemos eso, lo tenemos todo.

Yo he intentado perdonar, pedir perdón, vivir tranquilo, ligero, sin presiones y eso lo hice antes de viajar y ahora con más razón. Ha sido muy bonito saber que la gente se preocupa por mí y que tienen una bonita percepción de mi persona.

- ¿Tiene muy presente lo que le pasó?

Vieras que es un tema del que no me gusta hablar, yo quiero dejar este capítulo ahí, porque me puso en una situación en que me di cuenta que somos como un cristal de frágiles.

- ¿Le quedó alguna secuela?

Aunque ya me dieron de alta, el caso sigue abierto, me mandaron una referencia para operarme las amígdalas en el hospital de Heredia, es una decisión personal porque ya cuando suceden casos de este tipo lo recomendado es hacerlo.

Daniel Carvajal pasó 12 días internado en el hospital México. Cortesía.

- ¿Cómo fueron esos 12 días en el hospital?

Primero de enfocarme en recuperarme. Me tocó compartir con don Mariano Acuña, que fue mi compañero de cuarto, él tenía un tumor en el cachete, que ya se lo sacaron. Fue una etapa de valorar todo, mi familia se portó muy bien conmigo, al igual que la gente del hospital, no hay palabras para describir la buena atención que tuvieron conmigo.

- ¿Cuánto tardó en volver a entrenar?

Volví apenas hace una semana. Perdí ocho kilos porque no estaba comiendo como estoy acostumbrado, perdí músculo y me sentía débil, me mentalicé que es un proceso y ahorita le estoy metiendo duro y sé que voy a mejorar.

- ¿Le quedaron ganas de volver a Cancún?

¡Qué buena pregunta! Es un sinsabor que me quedó, espero tener la madurez emocional de superar eso y darme la oportunidad de conocer lo que tenía planeado, dejé por fuera lugares como Cozumel, Tulum, Isla Mujeres y Xcaret. Eso sí, si el tiempo me ayuda a sanar iría con un seguro de viajero, con muchos cuidados y precauciones, aunque de momento ni loco iría.