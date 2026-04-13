Así fue cómo Eduardo Aguirre terminó comiéndose un helado con Noel Schajris, de Sin Bandera, sin conocerlo

Eduardo Aguirre junto a el cantante argentino-mexicano Noel Schajris, de Sin Bandera. (redes/Instagram)

El cantante costarricense Eduardo Aguirre vivió una de esas historias que parecen irreales, pues terminó comiendo helados con el cantante argentino-mexicano Noel Schajris, al que ni siquiera conocía personalmente, y sin ir a su concierto.

El dúo Sin Bandera se presentó este sábado 11 de abril en el Parque Viva y Aguirre no pudo asistir porque también tenía una presentación personal en otro lugar, aunque le hubiera encantado ir, pues obviamente, sabe quiénes son Noel y Leonel García, así como todas sus canciones.

Lo que jamás imaginó el artista nacional es que el domingo terminaría comiendo con él y que hasta las hijas de ambos se convertirían en buenas amigas.

El encuentro se dio gracias a una invitación de allegados Corporación Pura vida, entre ellos el maestro y músico Marvin Araya.

“Noel y yo no éramos amigos. Obviamente, él no me conocía, y evidentemente yo sí a él y su música y todo, siempre he sido muy admirador de Sin Bandera y tanto lo que han hecho Noel y Leonel en su carrera por separado”, explicó el cantante.

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Según explicó, la idea era pasar a saludar unos minutos en un restaurante donde él se encontraba, pero después todo cambió.

“Ese ‘vamos a saludar 10 minutos’ se convirtieron en tres horas”, relató entre risas. La cita fue en el restaurante Humo Santo, donde conversaron largo y tendido.

“Hablamos de todo un poco. Es un tipazo”, aseguró.

Eduardo Aguiirre y Noel Schajris de Sin Bandera terminaron en una heladería

Un helado entre amigos

Aguirre también destacó que el artista tiene una conexión especial con el país, pues le contó de cuando vivió en Costa Rica en su infancia. De hecho, recordó con ellos cuando estudió en la escuela Buenaventura Corrales.

En medio de la conversación, el cantante les mencionó que no olvidaba los helados de la Pops y, precisamente había un local a los pocos metros y no dudaron en ir después de la cena, especialmente para que su hija Emma los probara.

Sin Bandera se presentó el sábado 11 de abril en Parque Viva. (David Chacón/David Chacón)

La velada se volvió aún más especial por Eduardo también andaba con su hija Isabela, quien hizo buena amistad con la niña, y según relató, hasta se fueron caminando hacia la heladería.

“Isabela es muy extrovertida y Emma es súperdulce. Hicieron match de una vez”, comentó Aguirre.

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Ahí compartieron cerca de media hora más entre risas y anécdotas, lo que terminó uniéndolos más y hasta intercambiaron contactos.

La noche incluso dejó abierta la puerta a una posible colaboración entre ambos.

“Sé que suena típico, pero sí hablamos de hacer algo juntos”, confesó Aguirre.

El cantante argentino-mexicano Noel Schajris vivió parte de su infancia en Costa Rica. (David Chacón/David Chacón)

Por ahora, el tico sigue enfocado en sus proyectos, pero agradecido por lo vivido.

“Dios va abriendo puertas y lo bonito es que uno va conociendo personas que se convierten en amigos”, concluyó.