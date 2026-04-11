Farándula

Cantante Eduardo Aguirre está a punto de cumplir un gran sueño musical en Costa Rica

Artista tendrá una presentación clave en su carrera junto a la Filarmónica y a un grupo con el que anhelaba cantar en el país

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Por Manuel Herrera

El cantante Eduardo Aguirre está a pocas semanas de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera: presentarse en Costa Rica como integrante del reconocido grupo internacional The Tenors.

Y no lo hará solo. Lo hará acompañado de la Orquesta Filarmónica de Costa Rica, en un espectáculo que promete ser histórico.

Eduardo Aguirre, cantante nacional
Eduardo Aguirre es un reconocido cantante costarricense. Fotografía: Instagram Eduardo Aguirre. (redes/Instagram)

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Un regreso soñado al escenario tico

Los conciertos se realizarán el 16 y 17 de mayo en el Teatro Popular Melico Salazar, donde Aguirre compartirá escenario con sus compañeros de The Tenors y una de las orquestas más importantes del país.

Para el artista, este momento tiene un significado muy especial.

“Es un privilegio formar parte de The Tenors y poder compartir esta experiencia con el público de Costa Rica. Presentarnos junto a la Orquesta Filarmónica de Costa Rica es una oportunidad muy especial para vivir la música desde un lugar más cercano, donde cada interpretación conecta directamente con las personas”, dijo.

Eduardo Aguirre, miembro de The Tenors, de Canadá
Eduardo Aguirre es miembro del grupo canadiense The Tenors. (redes/Instagram)

Un espectáculo de talla mundial

The Tenors es una agrupación reconocida a nivel internacional por su estilo crossover, que mezcla música clásica, pop y repertorio contemporáneo.

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En esta ocasión, el público podrá disfrutar de un show que combina lo mejor de estos géneros con la fuerza de una orquesta en vivo, en un formato que promete ser emocionante y diferente.

Eduardo es parte del grupo desde el 2024 y desde entonces ha recorrido importantes escenarios internacionales junto a ellos, pero soñaba con venir y presentarse en Costa Rica.

Foto de Marvin Araya, director de la Orquesta Filarmónica, en concierto. Usa traje negro y camisa blanca.
Marvin Araya dirigirá a la Orquesta Filarmónica en la presentación con The Tenors. (Cortesía/Cortesía)

Marvin Araya será el director

El concierto contará con la dirección del maestro Marvin Araya, quien destacó la importancia de esta colaboración.

“Para la Orquesta Filarmónica de Costa Rica es un honor compartir escenario con artistas de la trayectoria de The Tenors. Este tipo de colaboraciones permiten crear momentos musicales muy especiales, donde la fuerza de la orquesta y la potencia vocal del grupo se unen para ofrecer al público una experiencia verdaderamente emocionante”, consideró.

Fechas, entradas y detalles

  • Lugar: Teatro Popular Melico Salazar.
  • Fechas: 16 de mayo (8:00 p. m.), 17 de mayo (4 p. m.).
  • Entradas disponibles desde ₡28.000.
  • Puntos de venta: www.entradas.cr

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Los boletos ya están a la venta y se recomienda adquirirlos con anticipación debido al aforo limitado.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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