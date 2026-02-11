Eduardo Aguirre cumple sueño en Costa Rica: cantará con The Tenors y la Filarmónica en el Melico

Eduardo Aguirre cumplirá un gran sueño en mayo en Costa Rica. (ContentLab/Cortesía)

El cantante Eduardo Aguirre está viviendo uno de esos momentos que se sueñan, pero que no siempre se cumplen… y esta vez le tocó en casa.

Por primera vez, el nacional se presentará en suelo tico junto con sus compañeros del famoso grupo canadiense The Tenors, y lo hará por todo lo alto acompañado por la Orquesta Filarmónica de Costa Rica.

Luego de meses de desear hacerlo, su sueño por fin se le hará realidad los días 16 y 17 de mayo en el Teatro Melico Salazar.

Aguirre fue fichado oficialmente por The Tenors en el 2024 y desde entonces no ha parado de cantar en grandes escenarios alrededor del mundo. Sin embargo, uno de sus mayores anhelos era traer el espectáculo a Costa Rica y compartir ese logro con su gente.

Dicen que el que quiere, puede, y Eduardo se movió bonito. El cantante echó mano de sus contactos y, junto al maestro Marvin Araya, logró que el sueño se concretara y que el grupo incluyera a Costa Rica en su agenda.

Sigue brillando

Pero la cosa no termina ahí. Como si fuera poco, Eduardo también anda estrenando música.

Esta semana lanzó una nueva versión del clásico “Mi media mitad”, tema que grabó junto a René Velazco, conocido por formar parte del recordado dúo Renny y René, los exSalserín.

Así que el tico anda con agenda llena, sueños cumplidos y música nueva bajo el brazo.

Definitivamente, Aguirre está en uno de los mejores momentos de su carrera… y esta vez lo celebrará cantándole a su país.