Pareja se robó las miradas en el concierto de Sin Bandera

En el concierto de este sábado de Sin Bandera, no solo hubo buena música y nostalgia, sino también un momento que dejó a más de uno con el ojo aguado.

El concierto fue este sábado. (David Chacón/David Chacón)

Resulta que mientras el dúo interpretaba el tema “Dime que sí”, un joven que estaba sentado junto a su novia en las primeras filas decidió jugársela. La abrazó, esperó el momento justo y, cuando las luces los enfocaron, sacó un anillo y le hizo la gran pregunta.

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La respuesta no se hizo esperar: ella dijo que sí.

El emotivo instante quedó grabado en video y fue compartido por el Parque Viva, donde incluso se escucha a Noel Schajris reaccionar desde el escenario con un claro: “¡Dijo que sí!”, mientras la joven se veía emocionada.

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El momento fue mágico. (parque Viva )

“Dijo que sí, ojalá nos inviten”, escribieron en redes junto al clip, que rápidamente se llenó de comentarios.

“Lloré tanto, felicidades”, “El concierto fue muy bello” y “Qué lindo, muchas felicidades”, fueron parte de las reacciones de quienes no se quedaron indiferentes ante el romántico momento.

Sin duda, una noche que muchos recordarán, pero que para esta pareja tendrá un significado aún más especial.