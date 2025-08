Así le cambió la vida al ganador de uno de los programas más vistos de Repretel

Esteban Hidalgo participó en el 2017 en el programa Guerreros, de Repretel. Fotografía: Melissa Fernández Silva. (Melissa Fernandez Silva)

La vida de Esteban Hidalgo tuvo un antes y un después luego de su paso y triunfo por uno de los programas más vistos de Repretel.

El alajuelense, hoy de 32 años, se coronó campeón de la primera y única temporada de Guerreros, el reality de competencia física que canal 11 transmitió entre mayo y setiembre del 2017.

Hidalgo audicionó en cuatro ocasiones para ese programa; sin embargo, fue fichado a tan solo dos días de que el espacio saliera al aire, el 29 de mayo del 2017.

Su incorporación tardía habría sido una premonición para él, quien finalizó como campeón al cierre de la primera temporada de Guerreros, el 29 de setiembre del 2017.

Desde entonces, la vida le dio un giro a Hidalgo, quien para entonces tenía una productora de eventos y shows de fuego que creció como la espuma tras el paso del modelo y deportista por el programa de la televisora de La Uruca.

“Para mí eso fue experiencia inolvidable, yo amo cada minuto, cada segundo y cada hora que tuve la posibilidad de estar en un programa de televisión como este, que tal vez para muchas personas fue un programa, como decimos los ticos, ‘equis’; pero para mí fue una experiencia inolvidable porque aparte de que me hizo emprender un sueño que para muchos es polo, a mí eso me formó como persona, me formó a nivel mediático y me dejó también contactos muy importantes”, afirmó Hidalgo en una reciente entrevista con La Teja.

“Creo que es una etapa que nunca voy a olvidar y si tuviera que repetirla, nunca digo de esa agua no beberé, pero no está en mi mente volver a la televisión para un programa sobre esfuerzo físico o de algo que me conlleve un grado de responsabilidad donde implique lastimar mi cuerpo, ahorita no puedo porque tengo hijos qué cuidar y tengo un proyecto qué velar”, agregó el oriundo de Grecia, quien es papá de dos hijos.

Esteban Hidalgo hacía impresionantes shows de fuego antes de su llegada al programa de Repretel. Fotografía: Archivo LT.

Salto a la pantalla grande

Esteban contó que tras su participación en el programa de Repretel el “mundo” del entretenimiento costarricense se le abrió: su productora se afianzó en el mercado y él incursionó en el mundo del cine como actor y productor de películas.

En estos ocho años, Esteban conquistó la pantalla grande con tres producciones cinematográficas con sello tico: “A un paso de mí” (donde trabajó al lado de la modelo Johanna Solano), “Hermosa justicia” (con Johanna Solano y Viviana Calderón) y “Culpable invisible” (que escribió, produce y protagoniza).

“Eso fue una evolución de la pantalla chica que fue todo un sueño para mí. Cuando me dieron la noticia de que había sido seleccionado para estar en ‘A un paso de mí’, me cambió la vida; así se lo dije a José Mario Salas (productor). Ese fue otro sueño hecho realidad. Obviamente lágrimas salieron de mis ojos, decía que no lo podía creer”, mencionó Hidalgo.

Aunque “A un paso de mí” no fue su primera participación en la pantalla grande, sí fue el proyecto más serio en el que estuvo en sus inicios, pues el primer rodaje en el que participó no salió al aire.

Esteban Hidalgo coprotagonizó la película "A un paso de mí", en la que actuaron grandes figuras faranduleras, entre ellas Johanna Solano. Fotografía: Randall Rodríguez. (RandallRodriguezPicado)

Incursionar en el sétimo arte le valió al galán nuevos contactos y aspiraciones. Su productora Arte y Fuego agarró más músculo, comenzó a producir comerciales para cadenas de hoteles y, actualmente, es la firma detrás de la película “Culpable invisible”, un thriller sicológico protagonizado por él mismo que explora el tema del secuestro.

“La verdad es que estoy muy feliz. Me siento muy completo, feliz y cuando uno está en un estado así se siente completo. Cuando uno hace las cosas con amor funcionan y si no funcionan es porque viene algo mejor. Nada más hay que esperar el momento”, dijo Esteban, quien debutó en el cine como actor “empírico” pero con la “lluvia” de oportunidades que le comenzaron a surgir se formó en ese mundo.

Esteban Hidalgo en una de las escenas de su próxima película "Culpable invisible". Fotografía: Cortesía Esteban Hidalgo. (Cortesía/Cortesía)

Su papel más desafiante

Hasta ahora, Esteban asegura que el personaje más retador que ha interpretado es el de la película que está rodando actualmente (“Culpable invisible”), cuya fecha de estreno está prevista para el 30 de octubre.

“Ha sido toda una prueba, porque ha significado tener que interiorizar en un personaje que es secuestrado y se encuentra al filo de la muerte”, señaló sin entrar en muchos detalles.

En cuanto a su gusto y destrezas por el deporte, el ejercicio y la actividad física en general que lo llevaron al programa de Repretel, Esteban dice que siguen siendo una parte importante de su vida, pero ahora el tiempo que dispone para dedicarlo a eso es bastante limitado.

“Ahorita, por un tema de tiempo y de muchas cosas que tengo en mi cabeza, se me ha limitado el tiempo para dedicarme completamente a todo lo que me gusta como ir a las montañas a perderme, hacer yoga y todo este tipo de ejercicios físicos que me encantan. Estoy limitado prácticamente a gimnasio, que es lo que me mantiene ahí un poquito en forma”, finalizó el galán.