Así le celebró Viviana Calderón el cumple a su novio Pablo Rodríguez

El actor Pablo Rodríguez estuvo de manteles largos el viernes anterior y con semejante musculatura, esos cuadritos en el abdomen y esa jovial forma de ser, no pareciera que está cerca de las 50 vueltas al Sol.

El herediano cumplió 49 años y lo celebró rodeado de sus seres queridos más cercanos, en especial de su novia Viviana Calderón y de su hijastra Giuliana, con las que parece que está viviendo.

De hecho, la expresentadora de Divas le dejó un mensaje bastante cariñoso en sus redes, demostrando que el amor entre ellos está más vivo que nunca.

Previo al mielero, Vivi compartió en sus historias de Instagram un video donde sorprende a Paulo con un pequeño queque y le canta cumpleaños.

Por lo que se pudo ver, el surfista venía levantándose apenas, pues andaba en pantaloneta, algo despeinado y descalzo.

“Este muchachón está de manteles largos. Agradecemos a Dios por su vida y le pedimos que le siga regalando muchos años más, llenos de amor, risas, sueños, valentía, aventuras, paz y viva p@#%mente feliz. Te amamos”, le escribió Vivi junto a varias fotos donde salen muy amorosos y como una familia feliz.

Hace unos días Vivi publicó que no entendía si era que estaba pasando de moda, porque ya no tenía el mismo impacto en las redes sociales que antes, pero no cabe duda que desde que formalizó su relación con el actor y empresario, a sus seguidores se les acabaron las ganas de estar vineando si seguía soltera o no.