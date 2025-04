Así le fue a hombre que trató de humillar a Papi Pazz en sus redes sociales

Papi Pazz es uno de los personajes del humorista Mauricio Artavia, conocido como Piolín. Cortesía

El humorista Mauricio Artavia tiró el tapón contra un seguidor que trató de humillarlo en la cuenta de Facebook de su personaje Papi Pazz, tras señalarlo de drogadicto y alcohólico, pero al parecer, al hombre le terminó saliendo el tiro por la culata.

El mismo “Piolín”, como es conocido popularmente en Alajuela, fue quien lo “quemó” al exponer en sus redes el montón de comentarios ofensivos y mal intencionados que le empezó a poner el seguidor desde este lunes.

Sin embargo, al final este trago amargo le terminó demostrando al humorista del Manicomio de la risa el gran apoyo que tiene de su público.

Como ya muchos saben, él nunca ha negado que en el pasado estuvo envuelto en vicios, pero tiene más de 12 años de estar limpio.

“Este mae que está jodiendo desde anoche, es un perfil falso. Pero vean qué curioso, en vez de hacerme un daño, me abrió los ojos y me hizo darme cuenta del gran apoyo que me están brindando todos ustedes y eso no tiene precio. Si me preguntan cómo me siento, me siento agradecido con Dios por hacerme ver, aunque sea de esta forma extraña, el gran apoyo y la solidaridad de todos ustedes.

“Yo me estoy sintiendo, estupendamente bien, gracias a todos y a este mae donde me lo encuentre, le voy a dar un fuerte abrazo, por levantarme las redes y demostrarme el montón de gente que me quiere”, publicó el humorista en sus redes esta tarde.

Papi Pazz también hace humor junto a su hija menor

Y es que el humorista ha recibido decenas de buenos comentarios como:

“Qué odio tiene ese man en su corazón y qué veneno. Pero usted ya se dio cuenta que son más los buenos y los que lo admiramos y respetamos por su testimonio de vida”.

“Papi Pazz el pasado es el pasado, son experiencias vividas para construir y formar un mejor futuro. Usted es muy profesional y es muy querido por muchos en Costa Rica. Bendiciones”.

“Mil gracias a este don nadie, que en lugar de joderte te hizo un gran favor”, fueron parte de algunos de los comentarios que le dejaron en Facebook.