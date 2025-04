Humorista Papi Pazz expone a sujeto que lo trató de humillar por sus adicciones del pasado

Mauricio Artavia, conocido como Papi Pazz, no aguantó más y expuso a seguidor que lo trató mal. (Rede/Facebook)

El humorista Mauricio Artavia, más conocido como Papi Pazz, no se aguantó más y expuso a un seguidor de su cuenta de Facebook que lo trató de humillar con varios comentarios que publicó sobre su pasado.

El hombre identificado como Héctor Solís, quien ya eliminó su red social, le escribió una serie de comentarios tirándole sobre por qué, según él, oculta su pasado de adicciones ahora que es conocido a nivel nacional.

Para nadie es un secreto que el comediante fue adicto a las drogas y alcohólico y hasta él mismo celebra cada 15 de enero, Día del Santo Cristo de Esquipulas, haber dejado atrás estos vicios.

El mismo Papi Pazz fue el que publicó los mensaje que le puso el sujeto para humillarlo. (Rede/Facebook)

“No soy dado a compartir estas cosas, pero vean lo que es capaz de hablar una persona detrás de un teclado. Según él, yo oculto y me da vergüenza mi pasado, pero como lo ubiqué en el primer comentario, empezó a decir todas las mentiras posibles para, según él, hacer daño. Yo conozco este tipo de personas que tratan de humillar a alguien porque fue adicto y se los juro no me hace daño”, escribió en la cuenta oficial de su personaje Papi Pazz.

Muchos de sus seguidores más bien aplaudieron su valentía y coraje por salir adelante y mantenerse firme en su decisión de alejarse de los vicios.

Tiempo atrás el humorista administró varios bares en Alajuela centro, lo que hacía que estuviera más tentado a seguir tomando licor, pero desde el 2012 cuando dijo: “no más” se ha mantenido firme, aunque no niega que ha tenido sus recaídas.

“Si yo pude, cualquiera de ustedes puede, yo tomaba demasiado licor, todos los días tomaba licor y pensaba que no había nada después del alcohol y sí, hay mucho, mucho después del licor y como cosa principal está la felicidad de su familia y de las personas cercanas a usted”, dijo en enero de 2024 cuando cumplió 12 años sobrio.