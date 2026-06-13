Así luce el rostro de Alex Badilla después de quemarse con una crema

Alex Badilla, influencer y cantante, sufrió un gran susto al ver su rostro enrojecido tras usar la crema que le recomendó Chat GPT. (redes/Instagram)

El cantante Alex Badilla compartió una alentadora actualización sobre el complicado problema de salud que sufrió tras utilizar una crema que encontró por recomendación de ChatGPT para tratar un brote de dermatitis en su rostro.

Aunque el susto fue grande y en su momento confesó que la crema prácticamente le había “quemado” la cara, ahora asegura que poco a poco comienza a ver una mejoría gracias al apoyo de profesionales y al tratamiento adecuado.

LEA MÁS: Alex Badilla sufre una horrible experiencia por creerle a ChatGPT

“Gracias a todas las personas que me han enviado mensajes de apoyo, me han ofrecido y recomendado productos y también a todos los profesionales que están dispuestos a ayudarme. Se siente bien bonito ver todo ese cariño que me dan”, escribió.

Junto al mensaje, el creador de contenido mostró además varias fotografías de cómo sigue su rostro, evidenciando que la recuperación sigue su curso. En las imágenes se aprecia que la piel afectada comenzó a despellejarse, una señal de que el proceso de regeneración avanza tras la fuerte reacción que sufrió.

Alex Badilla mostró cómo tiene su rostro luego que la crema lo quemara. (redes/Instagram)

Badilla también contó que ya se siente un poco mejor, aunque aprovechó nuevamente para dejar una importante reflexión a sus seguidores.

“Ya estoy un poco mejor y de verdad nunca se automediquen, siempre busquen profesionales”, aconsejó.

De hecho, este viernes acudió donde una dermatóloga que se ofreció ayudarlo con su problema.

LEA MÁS: Alex Badilla vivió un enorme susto en su vuelo de regreso a Costa Rica

El influencer contó que la inteligencia artificial le sugirió una crema que supuestamente ayudaría a eliminar el problema en su cara, por lo que la compró en una farmacia y comenzó a usarla sin consultar a un médico.

El resultado fue completamente distinto al esperado, pues le enrojeció su rostro, principalmente la frente.