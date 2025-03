Así se enteró Ítalo Marenco de la muerte de su amiga Trafiquina

Trafiquina fue una gran amiga de Ítalo Marenco. Fotografía: Jorge Castillo. (JORGE CASTILLO)

Con lágrimas y mucha tristeza en su corazón, Ítalo Marenco despidió este jueves a su amiga la Trafiquina, quien falleció a los 55 años en un hospital de León, Nicaragua, donde estaba internada desde hace algunos días.

El presentador de canal 6 contó que recibió la dura noticia mientras estaba trabajando y, curiosamente, segundos antes experimentó una extraña sensación que ahora la asocia como un aviso de lo que había pasado.

“Se me fue la Trafi. Me agarró trabajando la noticia y fue loquísimo porque sentí como un escalofrío en la espalda muy extraño. Volví a ver el celular y tenía como 15 llamadas, y ya los mensajes con la persona que me estaba contactando. Me quedan un par de horas por trabajar, pero no puedo. De verdad gracias por cada mensaje. Se me fue mi amiguita. Una persona muy especial”, dijo Ítalo en una historia de Instagram donde se mostró visiblemente afectado por la noticia.

Ítalo Marenco llora por su amiga Trafiquina

Se desconocen las causas de la muerte de doña Janeth Pérez, el verdadero nombre de Trafiquina, aunque Ítalo piensa que tuvo que ver algo con el hígado, órgano en el que tenía algunos problemas.

La noticia de la muerte Ítalo la confirmó a La Teja y la dio a conocer por medio de sus redes sociales.

Marenco despidió a su querida amiga que durante años le dio la bendición cuando iba para su trabajo a Repretel, con un mensaje que compartió en Instagram.

“Gracias trafiquina por enseñarme que la amistad no entiende de billeteras ni de fronteras, gracias por quererme como un hijo. Doy gracias a Dios por ponerte en mi camino y todos los días darme la bendición, la bendición, la bendición, un besito ñoñoño hasta el cielo”, fue parte de lo que escribió Marenco.