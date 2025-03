Murió la Trafiquina, Ítalo Marenco se despide de su gran amiga con sentido mensaje

Ítalo Marenco y Trafiquina tenían una gran amistad. (JORGE CASTILLO)

La Trafiquina, la querida y gran amiga de Ítalo Marenco, murió este jueves, confirmó el presentador de Repretel a La Teja.

El fallecimiento se da horas después de que trascendiera de que doña Janeth Pérez — su verdadero nombre– estaba muy mal de salud internada en un hospital de León, en Nicaragua.

Marenco dio la noticia a través de Instagram y después la confirmó a este medio.

“Gracias trafiquina por enseñarme que la amistad no entiende de billeteras ni de fronteras, gracias por quererme como un hijo. Doy gracias a Dios por ponerte en mi camino, y todos los días darme la bendición, la bendición, la bendición. Un besito ñoñoño hasta el cielo. Nos vemos otro día”, escribió Marenco en una emotiva publicación con fotos y el último audio que le envió su amiga.

Este jueves por la mañana, La Teja dio a conocer que la famosa Trafiquina estaba internada y entubada en un hospital de Nicaragua, luego de que Marenco la ayudara a regresar a su país a solicitud de ella misma.

Según relató Ítalo, su amiga se enfermó hace unas semanas en Costa Rica y él mismo se encargó de comprarle algunos medicamentos para que se sintiera mejor y la llevó a que la viera un doctor.

El médico le dijo al presentador de Repretel que la Trafi tenía un problema en el hígado que debía ser tratado.

“Ella tiene yagas en las piernas, unas yagas horribles, y estaba toda inflamada, pero como que es un problema meramente del hígado”, dijo el conductor del 6 a este medio este jueves horas antes de la triste noticia.

Hace una semana la “Trafi” le pidió además que la ayudara a regresar a Nicaragua porque quería ver a sus nietos y asistir al hospital porque aquí no tiene seguro.

“Me dijo: ‘quiero estar cerca de mis nietitas, quiero irme a Nicaragua’, y en cuestión de 24 horas ya estaba montada en el bus”, contó.

Después de que ella llegó a Nicaragua perdieron contacto hasta que hace unos días recibió un mensaje de un número desconocido.

“Me llega un audio y me dice: ‘¡Hola, Ítalo, ¿cómo estás?, ya vine aquí, me vieron en la clínica, aquí estoy con dolor, pero como que me falta que me hagan unos exámenes’, y yo me quedé tranquilo. Me dijo: ‘ahí te estoy llamando o mandando mensajes’, pero no volvió a mandar mensajes”, explicó.

A principios de esta semana un hijo de la señora, que vive en Costa Rica, lo contactó para contarle que estaba muy delicada en el hospital de la ciudad de León.

El último mensaje que le mandó la Trafiquina a Ítalo Marenco

Además, después recibió un mensaje a su cuenta de Instagram de un desconocido que le confirmó que ella está entubada y luchando por sobrevivir. Sin embargo, también extrañó mucho porque le pidieron que le envíe dinero para comprarle algunos medicamentos.

Doña Janet Pérez murió a los 55 años y llegó a Costa Rica hace unos 20 años con una pareja que tenía, pero que después la maltrató mucho y decidió dejarlo. Acá vivía sola en un cuartito que alquilaba cerca donde cuidaba carros.