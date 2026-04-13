Douglas Sánchez y Jorge “Koki” Obando tienen todo listo para volver a la televisión en este programa

Douglas Sánchez y Jorge Obando tienen todo listo para regresar a la televisión nacional. (Facebook/Facebook)

El regreso de Douglas Sánchez y Jorge Obando a la televisión ya es prácticamente un hecho, y esta vez lo harán de la mano de Multimedios Canal 8.

Tras su salida de canal ¡Opa! (canal 38), donde formaban parte del programa El octavo mandamiento, ambos comunicadores decidieron no quedarse quietos y apostaron por un nuevo proyecto televisivo.

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Según supo La Teja, Sánchez y “Koki” alquilaron una franja nocturna en canal 8 para lanzar un espacio muy similar al que ya los había posicionado entre el público amante de la opinión, la denuncia y la investigación.

El nuevo programa llevará por nombre No mentirás y ya tiene fecha de estreno: llegará a la pantalla el próximo lunes 4 de mayo, a las 9 p.m.. Obviamente, esta franja horaria es para seguir acaparando la audiencia nocturna que ya tenían y para hacerle el pique a El octavo mandamiento que aún continúa al aire, pero con sus nuevos presentadores.

Douglas Sánchez y Jorge Obando hicieron un tiktok donde salen maquillándose para su nuevo proyecto. (redes/Instagram)

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Con este movimiento, los periodistas buscan reconectar con su audiencia y seguir generando debate en la televisión nacional, ahora desde una nueva casa televisiva.