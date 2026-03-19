Douglas Sánchez confiesa por qué dejó de ser socio de ¡OPA!

Douglas Sánchez, figura de canal ¡Opa!, sigue dando de qué hablar por su situación actual dentro de la empresa. (Cortesía)

El periodista Douglas Sánchez confirmó que ya no es más socio de Canal ¡OPA!, en medio del revuelo que sacude a la empresa tras la salida de Jorge ‘Koki’ Obando y la suya misma del programa El Octavo Mandamiento.

Sánchez ahora es simplemente un empleado más de canal 38, aunque sigue ocupando un rol clave como director de Central Noticias.

El presentador nos aclaró sus razones:

—¿Es cierto que ya no es socio de ¡Opa!?

Yo entré como socio y siempre me mantuve como socio (junto con el empresario Carlos Valenciano, dueño mayoritario de canal 38). Yo devolví las acciones hace dos meses o un poquito más; no recuerdo bien la fecha, ahí debo de tener el correo cuando hice la solicitud formal de entrega del paquete de acciones que eran mías y, básicamente, eso es. Estoy terminando una relación societaria que me parecía importante porque era lo que yo sentía que debía hacer en ese momento.

Douglas Sánchez y Jorge Obando anunciaron que no seguirán más en El octavo mandamiento

—¿Por qué razón tomó esa decisión si antes decía que estaba muy feliz con el proyecto? ¿Qué pasó?

Efectivamente, yo siempre consideré que este era el proyecto del retiro. Había renunciado a una multinacional como gerente general de Centroamérica para venirme a trabajar aquí, incluso ganando menos plata, pero con la posibilidad de ser accionista; eso me generaba una motivación adicional.

Hay muchos temas, pero creo que los cambios gerenciales fue uno de los que me preocupó, porque uno trata de que las decisiones entre socios sean lo más estables posible. Y el otro tema es que yo ya no tenía ni voz ni voto, entonces era un socio con un paquete de acciones que, la verdad, no valían nada porque no me estaban tomando en cuenta para las decisiones.

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—¿Tiene algo que ver que ahora la gerente general sea Yessenia Ramírez, esposa de Valenciano? ¿Tuvo problemas con ella?

No, la única diferencia que tuvimos es la del lunes, que ya te comenté, sobre la decisión de separar a Jorge y hacer el cambio en El Octavo Mandamiento. Esa es una diferencia que sostengo y que hice pública.

Pero nunca he tenido un problema con doña Yessenia. Siempre ha sido muy colaboradora y conciliadora. Esto viene de más allá, no es una decisión de ahora. Antes de doña Yessenia estuvo Jesús Peraza y a Jesús Peraza lo mueven en diciembre. Anteriormente, estuvo Jorge (Obando), después hubo otros cambios. Entonces hemos tenido una serie de cambios y yo creo que para un proyecto que llega a los tres años son muy riesgosos y hay que mantener una consistencia con las decisiones que se toman. Sobre todo, en el tema de programación, que ha sido una diferencia absolutamente clara. La incorporación de una persona que revisara la programación, pero que además hiciera un montón de cambios sin analizar si podía afectar a la audiencia, que habíamos crecido desde que lanzamos el canal. Es una decisión contra la que yo me manifesté y lo hice con don Carlos directamente.

—Dice que ya no lo tomaban en cuenta como accionista, ¿por qué?

No lo sé, eso habría que preguntárselo a don Carlos.

—¿Qué porcentaje tenía en la sociedad?

Prefiero no mencionarlo. No tenía la mayoría, pero sí un paquete relativamente interesante.

Douglas Sánchez hizo una refllexión cargada de indirectas

—Se habla de supuestas presiones políticas por lo ocurrido en las últimas semanas, ¿es cierto?

No, no se crea eso, eso es una leyenda urbana.

Lo que sí es que yo tuve una conversación con don Carlos cuando él apareció en una conferencia de prensa ligado a un partido político como tesorero. Le indiqué que no era conveniente, no porque no pudiera participar en política, sino porque, siendo dueño de un medio de comunicación, es un tema sensible.

Le recomendé que renunciara como accionista para evitar ruido innecesario, y esa fue la conversación.

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—Tras lo ocurrido el lunes y todo lo que ha pasado, ¿se ha sentido presionado dentro del canal?

No, para nada. Me siento muy tranquilo, en paz. Hay temas que van más allá de lo mediático; esto tiene que ver con la tranquilidad que uno necesita para trabajar bien.

Estoy enfocado en Central Noticias, donde hemos tenido un crecimiento importante de audiencia. Y con El Octavo Mandamiento, cuando me comunicaron la decisión de que Jorge no siguiera, yo dije: yo tampoco voy a estar.

Estoy muy tranquilo con la decisión que tomé. El canal está haciendo ajustes y me parece oportuno.

—¿Se siente en paz pese a decisiones que no le gustaron?

Sí, claro. Son decisiones que ellos toman. Todas las decisiones tienen consecuencias, y esas consecuencias no se generan por mí, sino por las decisiones que ellos toman. Entonces yo estoy muy tranquilo, en paz.

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