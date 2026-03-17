Douglas Sánchez habla de su salida de El octavo mandamiento y cuenta la verdadera razón de su decisión

Douglas Sánchez y Jorge Obando anunciaron que no seguirán al frente del programa El octavo mandamiento de canal ¡Opa!. (Facebook/Facebook)

Tras el bombazo que soltó en plena transmisión en vivo, Douglas Sánchez decidió hablar claro y sin rodeos sobre qué viene para él luego de su salida de El octavo mandamiento.

El periodista no solo confirmó que deja el programa, sino que también explicó qué fue lo que realmente pasó por dentro y despejó las dudas que muchos televidentes tenían: ¿se va del todo o sigue en Opa?

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Esto fue lo que dijo el periodista a La Teja:

- ¿Su salida es solo del programa o se va del todo del canal?

Como lo indiqué, mi participación en El Octavo Mandamiento acaba la noche de este lunes, de manera que yo ya no voy a estar en el EOM, pero sigo siempre en el trabajo como director de Central Noticias.

- ¿La gente lo volverá a ver en pantalla como presentador del noticiero?

Correcto. Sigo normal, lo único es que no voy a presentar EOM.

Douglas Sánchez confirmó que el canal ¡Opa! quería sacar a Jorge Obando del programa y por eso decidió el también decidió irse. (Tomado de OPA/Tomado de OPA)

- ¿El programa se va a seguir produciendo?

Sí, correcto. El Octavo Mandamiento lo registró el canal. Deberían seguirlo con otras caras.

Yo ingreso como socio de don Carlos (Valenciano) en este proyecto, entonces en mi responsabilidad estaba el diseño de este y otros programas. Son de mi autoría completa: nombre, marca y dinámicas, como Central Noticias, Íntimo y El Octavo Mandamiento. También No tan Cristiana. Todos se registraron a nombre del canal.

- ¿Entonces tampoco seguirá con Íntimo?

Íntimo también es mío, pero el canal lo registró a su nombre. Ambos decidí dejarlos de hacer y presentar.

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- ¿Qué fue lo que pasó realmente para que tomaran la decisión de irse?

La salida de Jorge. No estuve de acuerdo en continuar, pues la fórmula es un binomio.

- ¿La gerencia quería que Jorge saliera y usted no aceptó?

Correcto.

- Se ha hablado de supuestos problemas de Jorge con la gerencia por un tema de acoso a alguien dentro de la organización del Miss Universe Costa Rica, ¿eso influyó?

De eso no tengo ni idea. La salida indicaba un cambio conceptual y eso me limité a indicar.

- ¿Qué le ha parecido la reacción del público?

Ha sido como una gota de agua en el desierto. Sabíamos que el programa creció, pero el apoyo nos llena de mucha satisfacción.

- ¿Le molestaría que el canal siga con los programas sin usted?

No tengo problema. Uno crea conceptos para que se usen. El Octavo Mandamiento hoy es un activo del canal.

- ¿Sabe quién los va a sustituir?

No tengo idea, para serte honesto.

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- ¿Si el canal le pide que dé una recomendación, a quién o quiénes le gustaría ver presentando El Octavo Mandamiento?

Como ya pasa a un tema de programación y ya está en la grilla yo no me atrevería a recomendar a nadie, ellos tendrán que hacer su casting, revisar, entrevistar y tener la libertad de escoger y creo que una recomendación mía ni siquiera es oportuna.

- ¿Entonces lo seguiremos viendo en pantalla?

Correcto.

Douglas Sánchez y Jorge Obando anunciaron la noche del lunes que no seguirán presentando El octavo mandamiento, programa de ¡Opa!.